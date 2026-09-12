Enzo Maresca'dan Old Trafford'daki dev maç öncesi açıklama

Dünya futbolunun en çetin, tarihi ve izlenesi rekabetlerinden biri olan Manchester derbisi öncesinde tansiyon yükseliyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak bu dev maç öncesinde Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca düşüncelerini dile getirerek yaklaşan karşılaşmanın stratejik önemine değindi. BBC Sport'a röportaj veren İtalyan çalıştırıcı, takımın sadece kendi oyununu sahaya yansıtması ve önemli bir sonuca ulaşması gerektiğini vurguladı. Yeni sezona mutlak lider olarak başlayan 'Cityzens', şu anda puan durumunda 11. sırada bulunan ezeli rakibiManchester Uniteddeplasmanına konuk olacak. Peki, Maresca ünlü Old Trafford stadyumundaki baskıyı nasıl aşmayı planlıyor, 'Kırmızı Şeytanlar'ın başarısız başlangıcı derbi sonucunu nasıl etkileyecek ve 13 Eylül akşamı Manchester sokaklarını nasıl bir mücadele bekliyor?

«Rakibin hazır olduğundan şüphem yok»: Maresca'nın BBC Sport'a söyledikleri

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kritik derbi öncesinde takımına verdiği görevleri şu şekilde ifade etti:

«Derbi çok önemli bir maç»: «Bu derbi takımlar için çok önemli bir maç. Kendi futbolumuzu sergilemeli ve sonuca ulaşmalıyız» dedi teknik adam;

Rakibe saygı ve dikkat: Puan durumundaki konuma rağmen,Manchester Unitedekibinin bu maça özel bir hırsla çıkacağını bilerek: «Rakibimizin derbiye hazır olacağından şüphem yok» diyerek rakibin gücünü hafife almamaları gerektiğini hatırlattı;

Galibiyet formülü: Maresca, takımının kendi taktiksel tarzından ödün vermeden, rakip sahada da inisiyatifi tamamen eline almaya çalışacağını belirtti.

Puan durumundaki keskin fark: 1. sıra ile 11. sıranın mücadelesi

İlk üç haftanın ardından durum iki Manchester kulübü için de farklı ilerliyor:

City mutlak lider: Manchester City, ligin ilk üç haftasında güven veren bir performans sergileyerek puan durumunun zirvesinde yer alıyor;

United krizin eşiğinde ve 11. sırada: Sezona istikrarsız başlayan Manchester United'ın üç hafta sonunda 11. sırada yer alması, takım üzerindeki baskıyı ikiye katlamış durumda;

Derbide puan durumunun önemi yok: Futbol uzmanlarının belirttiğine göre, derbi maçlarında puan durumundaki yer ve puanlar asla belirleyici olmaz; Old Trafford çimlerine çıkan her oyuncu sadece onuru için savaşır.

13 Eylül, Old Trafford: Saat 20:30'da başlayacak dev mücadele

Haftanın en sansasyonel ve merkezi futbol şöleninin saatleri yaklaşıyor:

Yer ve zaman: Manchester United ile Manchester City arasındaki Premier Lig 4. hafta karşılaşması 13 Eylül Pazar günü Old Trafford stadyumunda oynanacak;

TSİ 20:30'da: Milyonlarca futbolsever için bu derbi Türkiye saati ile tam 20:30 da başlayacak;

Sahadaki baskı: Manchester City liderliğini pekiştirmek için galibiyet hedeflerken, Manchester United kendi taraftarı önünde kazanarak sezondaki kriz dönemine son vermeye kararlı.

Şehir kimin olacak: Maviler mi yoksa Kırmızılar mı? Enzo Maresca'nın öğrencileri favori statülerini sahada kanıtlayabilecek mi, yoksa 'Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları mı bayram edecek? Tüm sorular, Pazar akşamı oynanacak 90 dakikalık heyecan dolu mücadelede yanıt bulacak.

Sizce Old Trafford'daki Manchester derbisini hangi kulüp kazanır? Liderliğini sağlamlaştıran Manchester City mi, yoksa taraftarı önünde rövanş arayan Manchester United mı? Skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig'deki bu dev maçın analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!