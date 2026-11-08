Cumhurbaşkanlığı Olimpiyatları sona erdi: Taşkent mutlak galip, Semerkant ve Harezm ilk üçte
Ülkemizde düzenlenen prestijli Olimpiyat ve Paralimpik spor branşlarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı Olimpiyatları sona erdi. Cumhuriyetin 14 bölgesinden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen kıyasıya mücadelelerin ardından yarışmanın nihai madalya tablosu resmen açıklandı.
Genel klasmanda başkent temsilcileri en çok altın madalyayı kazanarak 1. sıraya yerleşirken, Semerkant ve Harezm bölgelerinin sporcuları ilk üç kürsüsüne yükseldi.
İlk üç ve liderler rekabeti
Taşkent şehri — mutlak lider: Başkent sporcuları toplam 78 madalya (33 altın, 22 gümüş ve 23 bronz) toplayarak tabloda tek başına lider oldu;
Semerkant bölgesi — 2. sıra: Semerkantlılar, toplam madalya sayısında sadece bir farkla (toplam 77 madalya: 25 altın, 21 gümüş ve 31 bronz) ikinciliğe ulaştı;
Harezm bölgesi — 3. sıra: Harezmli atletler 24 altın, 18 gümüş ve 27 bronz (toplam 69 madalya) ile yarışmanın bronz basamağına yerleşti;
İlk beş: Taşkent bölgesi (20 altın, toplam 70) 4. sırayı, Kaşkaderya bölgesi (18 altın, toplam 70) ise 5. basamağı elde etti.
Tüm 14 bölgenin tam madalya tablosu
Sıra
Bölgeler
Altın ()
Gümüş ()
Bronz ()
Toplam
1
Taşkent şehri
33
22
23
78
2
Semerkant bölgesi
25
21
31
77
3
Harezm bölgesi
24
18
27
69
4
Taşkent bölgesi
20
21
29
70
5
Kaşkaderya bölgesi
18
23
29
70
6
Karakalpakistan Cumhuriyeti
16
24
26
66
7
Andican bölgesi
16
17
26
59
8
Buhara bölgesi
15
15
20
50
9
Cizzah bölgesi
15
9
20
44
10
Fergana bölgesi
10
14
30
54
11
Namangan bölgesi
8
14
20
42
12
Surhanderya bölgesi
8
6
15
29
13
Sirderya bölgesi
7
5
12
24
14
Navoi bölgesi
6
12
23
41
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