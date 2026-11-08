Cumhurbaşkanlığı Olimpiyatları sona erdi: Taşkent mutlak galip, Semerkant ve Harezm ilk üçte

·58·Spor
Cumhurbaşkanlığı Olimpiyatları sona erdi: Taşkent mutlak galip, Semerkant ve Harezm ilk üçte

Ülkemizde düzenlenen prestijli Olimpiyat ve Paralimpik spor branşlarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı Olimpiyatları sona erdi. Cumhuriyetin 14 bölgesinden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen kıyasıya mücadelelerin ardından yarışmanın nihai madalya tablosu resmen açıklandı.

Genel klasmanda başkent temsilcileri en çok altın madalyayı kazanarak 1. sıraya yerleşirken, Semerkant ve Harezm bölgelerinin sporcuları ilk üç kürsüsüne yükseldi.

İlk üç ve liderler rekabeti

  • Taşkent şehri — mutlak lider: Başkent sporcuları toplam 78 madalya (33 altın, 22 gümüş ve 23 bronz) toplayarak tabloda tek başına lider oldu;

  • Semerkant bölgesi — 2. sıra: Semerkantlılar, toplam madalya sayısında sadece bir farkla (toplam 77 madalya: 25 altın, 21 gümüş ve 31 bronz) ikinciliğe ulaştı;

  • Harezm bölgesi — 3. sıra: Harezmli atletler 24 altın, 18 gümüş ve 27 bronz (toplam 69 madalya) ile yarışmanın bronz basamağına yerleşti;

  • İlk beş: Taşkent bölgesi (20 altın, toplam 70) 4. sırayı, Kaşkaderya bölgesi (18 altın, toplam 70) ise 5. basamağı elde etti.

Tüm 14 bölgenin tam madalya tablosu

Sıra

Bölgeler

Altın ()

Gümüş ()

Bronz ()

Toplam

1

Taşkent şehri

33

22

23

78

2

Semerkant bölgesi

25

21

31

77

3

Harezm bölgesi

24

18

27

69

4

Taşkent bölgesi

20

21

29

70

5

Kaşkaderya bölgesi

18

23

29

70

6

Karakalpakistan Cumhuriyeti

16

24

26

66

7

Andican bölgesi

16

17

26

59

8

Buhara bölgesi

15

15

20

50

9

Cizzah bölgesi

15

9

20

44

10

Fergana bölgesi

10

14

30

54

11

Namangan bölgesi

8

14

20

42

12

Surhanderya bölgesi

8

6

15

29

13

Sirderya bölgesi

7

5

12

24

14

Navoi bölgesi

6

12

23

41

Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Semerkant'ta gümüş madalya kazanan Kazak satranççı kızlar neden ödülsüz kaldı?Semerkant'ta gümüş madalya kazanan Kazak satranççı kızlar neden ödülsüz kaldı?6 Ekim 21:564 gol ve muhteşem geri dönüş: Qizilqum, Urganch'ta Xorazm'ı 3:1 mağlup etti4 gol ve muhteşem geri dönüş: Qizilqum, Urganch'ta Xorazm'ı 3:1 mağlup etti22 Eylül 06:03Barcelona, Betis'i 5-2 mağlup ederek La Liga liderliğini perçinlediBarcelona, Betis'i 5-2 mağlup ederek La Liga liderliğini perçinledi18 Ekim 00:37“Çifte altın”: Nodirbek Abdusattorov 1. masada dünyanın en iyisi seçildi!“Çifte altın”: Nodirbek Abdusattorov 1. masada dünyanın en iyisi seçildi!27 Eylül 21:08Feruza Kazakova galibiyetle yarı finale yükseldi ve Olimpiyat şampiyonu ile eşleştiFeruza Kazakova galibiyetle yarı finale yükseldi ve Olimpiyat şampiyonu ile eşleşti28 Eylül 08:48Özbekistan 20 puanla 46. Dünya Satranç Olimpiyatları şampiyonu oldu!Özbekistan 20 puanla 46. Dünya Satranç Olimpiyatları şampiyonu oldu!27 Eylül 16:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti