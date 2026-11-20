Sohbet sırasında Jake Paul, Khabib'e dövüş kariyerine dönme ihtimalini ve böyle bir karar için ne kadar paraya ihtiyaç duyabileceğini sordu.

Ancak Khabib'in cevabı, kariyerini noktalama konusundaki duruşunun değişmediğini bir kez daha gösterdi.

MMA dünyasındaki en büyük finansal tekliflerden biri olabilecek 200 milyon dolarlık soru, Khabib Nurmagomedov ile Jake Paul arasındaki sohbette gündeme geldi. MVP promosyonunun kurucu ortağı, eski UFC şampiyonunu tekrar oktagona dönmeye teşvik ederken, bu kadar büyük bir meblağ karşılığında dövüşme ihtimalinden bahsetti.

Khabib Nurmagomedov'u oktagona geri döndürmek için 200 milyon dolar teklif edilse, bu parayı kabul eder miydi? Jake Paul, eski UFC şampiyonuna tam olarak bu soruyu sordu. Ancak Dağıstanlı efsane için bu meblağ bile kararını değiştirmeye yetmedi.

Jake Paul, "Ne zaman döneceksin? Peki ya 200 milyon dolar karşılığında?" dedi.

Khabib Nurmagomedov ise bu teklife ilgi göstermedi. Dövüş kariyerine yeniden başlamak için bir gereklilik olmadığını ve kendini kanıtlamak için oktagona dönmesine gerek olmadığını vurguladı.

Khabib, "Neden döneyim ki? Takımımda çok sayıda dövüşçü var, onlar dünyanın en iyileri. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Bana layık bir rakip yok, sadece para teklif ediyorlar," dedi.

Jake Paul bu teklifi sadece parayla ilişkilendirmedi

Jake Paul ise Khabib'in dönüşünün sadece finansal açıdan değil, aynı zamanda tüm MMA endüstrisi için de önemli bir olay olabileceğini açıklamaya çalıştı.

MVP ve PFL iş birliği aracılığıyla dövüşçüler için yeni fırsatlar yaratıldığını, sporcuların finansal durumlarını ve geleceklerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Jake Paul, "Mesele sadece para değil. MVP ve PFL birleşmesiyle MMA dünyasını daha iyiye doğru değiştiriyoruz. Dövüşçülere daha iyi bir yaşam sürme imkanı veriyoruz. UFC ile olan sözleşmende hangi şartlar var bilmiyorum ama bizim promosyonumuzda dövüşürsen, bu tüm spor dünyasında köklü bir değişim yaratabilir," dedi.

MVP ve PFL birleşmesi MMA pazarındaki rekabeti kızıştırıyor

Jake Paul'un kurucu ortağı olduğu MVP promosyonu ve PFL ligi, Temmuz 2026'da birleşti. Yeni yapı, Jake Paul ve ortağı Nakisa Bidaryan tarafından yönetiliyor.

Bu birleşme, MMA pazarında UFC ile rekabeti güçlendirmeyi, dövüşçüler için yeni finansal fırsatlar yaratmayı ve sporun ticari potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Khabib Nurmagomedov'un oktagona dönüşü ise şüphesiz her promosyon için devasa bir olay olurdu. UFC tarihinin en başarılı hafif sıklet şampiyonlarından biri olarak kariyerini 29 galibiyet ve sıfır mağlubiyetle noktalamıştı.

200 milyon dolarlık teklif sorusu, dövüş efsanesini bir kez daha oktagona döndürme isteğinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Khabib'in duruşu şimdilik net: Ne finansal teklif ne de yeni bir promosyonun hırsları, dövüşçü olarak kariyerine yeniden başlaması için yeterli bir sebep oluşturmuyor.