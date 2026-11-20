Katar'da gençler arası futbol Dünya Kupası başladı. Turnuvanın ilk gününde birçok sürpriz sonuç, farklı skorlar ve dramatik karşılaşmalar kaydedildi. Arjantin Avustralya'ya mağlup olurken, Mozambik Danimarka'yı 4-0'lık skorla hezimete uğrattı, Uruguay ise Suudi Arabistan ile oynadığı çekişmeli maçta galibiyete ulaştı.

19 Kasım günü turnuvanın dört grubunda ilk tur maçları oynandı. Birçok takım turnuvaya galibiyetle başlarken, bazı favoriler için ilk maçlar beklenmedik zorluklarla sonuçlandı.

A Grubu: Katar galibiyetle başladı, Mısır eksik kaldı

Turnuvanın ev sahibi Katar milli takımı, Panama'ya karşı oynadığı maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmasa da, ev sahibi ekip son dakikalarda iki kez fileleri havalandırmayı başardı.

Nasir 90+1. dakikada penaltıdan perdeyi açtı. Dört dakika sonra Ndiaye ikinci golü atarak Katar'a güvenli bir galibiyet getirdi.

Grubun ikinci maçında Mısır, Yunanistan'a 1-2 mağlup oldu. Mısırlılar, 23. dakikadan itibaren Tamir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle bir kişi eksik mücadele etti.

Yunanistan temsilcileri bu durumu değerlendirerek 54. dakikada Suvladzis ve 62. dakikada Karangelis'in golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Mısır, 71. dakikada Saudi ile tek golle karşılık verse de skoru eşitleyemedi.

B Grubu: Güney Kore rahat kazandı

Güney Kore U-17 milli takımı, Uganda'ya karşı oynadığı maçı 3-0 kazanarak turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı.

Kim Ji Ho 8. dakikada gol perdesini açtı. İkinci yarıda Uganda oyuncusu Mbalire kendi kalesine gol attı. 84. dakikada Kim Ji Vu üçüncü golü kaydederek Korelilerin galibiyetini perçinledi.

Grubun ikinci maçında Ekvador, Yeni Kaledonya'yı tek golle mağlup etti. Gerrero'nun 45+1. dakikada attığı gol maçın tek sonucu oldu — 1-0.

C Grubu: Arjantin beklenmedik bir yenilgi aldı, Mozambik 4-0 kazandı

Turnuvanın dikkat çeken sonuçlarından biri, Arjantin milli takımının Avustralya karşısındaki mağlubiyeti oldu. Arjantinli gençler sahadan 0-2 mağlup ayrıldı.

60. dakikada Guich kendi kalesine gol attı. 71. dakikada Akon, Avustralya'nın ikinci golünü atarak galibiyeti garantiledi. Arjantin, 90+3. dakikada Vallexo'nun kırmızı kart görmesiyle maçı bir kişi eksik tamamladı.

C grubunun ikinci maçında Mozambik, Danimarka'yı 4-0 mağlup etti. Kensane 4. dakikada golü attı. Kuna 32 ve 44. dakikalarda duble yaptı. Mubai ise 90+1. dakikada son golü kaydetti.

Mozambik, turnuvanın ilk gününde aldığı farklı galibiyetle iddiasını ortaya koydu.

D Grubu: Fransa kazandı, Uruguay son dakikalarda çözüme ulaştı

Fransa milli takımı, Haiti'ye karşı oynadığı maçı 3-1 kazandı. Merrifield 4 ve 41. dakikalarda iki gol atarak Fransızlara üstünlüğü getirdi. Tiyehi 47. dakikada bir gol daha kaydetti. Haiti temsilcisi Prophet 88. dakikada farkı bire indiren golü attı.

Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki mücadele oldukça çekişmeli geçti. Suudiler, Bu Shaqra'nın 38 ve 58. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle iki kez öne geçti.

Ancak Uruguay pes etmedi. Barreyro 43. dakikada farkı azalttı. 68. dakikada Al Hoshim kendi kalesine gol atınca skor eşitlendi. 86. dakikada Rodriguez, Uruguay'ın galibiyet golünü atarak maçın kaderini belirledi.

Sonuç olarak Uruguay 3-2 kazanarak turnuvaya üç puanla başladı.

Özbekistan U-17 milli takımı ne zaman sahaya çıkacak?

Katar'daki gençler Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımı da yer alıyor. Vatandaşlarımız turnuvadaki ilk maçını 20 Kasım'da Fildişi Sahili'ne karşı oynayacak.

İlk tur sonuçları, turnuvada sürprizlerin yaşanabileceğini gösterdi. Arjantin'in mağlubiyeti, Mozambik'in farklı galibiyeti ve Uruguay'ın son dakikalardaki geri dönüşü, organizasyonun ilk gününden itibaren ne kadar heyecanlı geçtiğini kanıtladı.

Şimdi Özbek taraftarların gözü genç futbolcularımızda. Milli takımımızın Dünya Kupası'na nasıl başlayacağı ve ilk üç puan mücadelesinde nasıl bir sonuç alacağı 20 Kasım'da belli olacak.