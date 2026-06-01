MTS, yapay zeka yardımıyla 10 milyondan fazla tehlikeli geçişi engelledi

·52·Teknoloji
MTS, yapay zeka yardımıyla 10 milyondan fazla tehlikeli geçişi engelledi

MTS şirketinin “Bezipasniy internet” servisi, yeni yapay zeka (AI) modellerinin devreye alınmasıyla tehlikeli sitelerin ve yetişkin içeriklerinin filtrelenme kalitesini üç katına çıkardı. Bu durum operatörün basın servisi tarafından bildirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sistemin güncellenmiş işlevselliği, yalnızca URL adresini değil, başlıklar, açıklamalar ve ana içerik dahil olmak üzere sayfanın tüm bağlamını analiz etmeye olanak tanır. Bu, “18+” kategorisindeki sitelere, agresif reklamlara, kimlik avı sayfalarına ve kötü amaçlı yazılım içeren kaynaklara karşı güvenilir koruma sağlar.

2024 yılının ilk çeyreğinde sistem, istenmeyen kaynaklara yönelik 10 milyondan fazla geçiş denemesini başarıyla engelledi. Yeni AI modelleri, 2 milyondan fazla siteyi içeren veritabanını sürekli olarak güncellemektedir.

“Bezipasniy internet” çözümü artık MTS Junior tarifesine entegre edilmiş olup abonelere ücretsiz sunulmaktadır. Koruma ağ düzeyinde etkinleştirilir; bu da ebeveynlerin çocuğun cihazına ek uygulamalar yüklemesini veya filtreleri manuel olarak yapılandırmasını gerektirmez.

MTSYapay ZekaSiber GüvenlikİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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