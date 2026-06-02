Rusya 2036 yılına kadar sürecek ay programını duyurdu

·86·Teknoloji
Rusya 2036 yılına kadar sürecek ay programını duyurdu

Rusya, kendi ay programı için önümüzdeki on yıla yönelik yeni planlarını belirledi. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Bilimsel Direktörü Lev Zeleny'nin sunumuna göre, “Luna-31” görevinin fırlatılması 2035 yılına planlandı. Bu proje kapsamında, Dünya'nın doğal uydusuna bir iniş aracı gönderilecek ve bu araç Ay'ın en gizemli ve benzersiz bölgelerini inceleyecek. Bu konuda haber veriyor:

Programa göre, 2033 yılında ağır ay aracı “Luna-30” kutup yakınındaki bölgeleri araştıracak, 2035 yılında ise “Luna-31” görevi başlayacak. 2036 yılında ise astronomi, kaynaklar ve biyoloji konularında uzmanlaşmış bir sonraki iniş aracının fırlatılması öngörülüyor. Bu görevler, Rusya'nın birbirini izleyen ay keşiflerinin mantıksal bir devamı olacak.

Daha öncesinde “Luna-26” ve “Luna-27” projelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyordu. “Luna-26” yörünge istasyonu başlangıçta 60–80 km yükseklikte çalışacak ve daha sonra veri aktaran bir röle işlevi görecek. “Luna-27” görevi ise yüksek hassasiyetli güvenli iniş teknolojilerini test etmek ve kutup bölgelerinde araştırmalar yapmak için büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda uluslararası iş birliği de gelişiyor. Mayıs 2025'te Roskosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu için bir elektrik santrali inşası konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu proje, gelecekte insanın Ay'da bulunmasını sağlamak için uzun vadeli insansız çalışma teknolojilerinin test edilmesine olanak tanıyacak.

RusyaRoskosmosAyUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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