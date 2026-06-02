AMD, AM5 platformasını 2029'a kadar destekleyeceğini duyurdu

·63·Teknoloji
AMD, AM5 platformasını 2029'a kadar destekleyeceğini duyurdu

Computex 2026 fuarında AMD, 3D V-Cache teknolojisine sahip iki yeni oyun işlemcisini tanıttı. Bunlardan biri tamamen yeni Ryzen 7 7700X3D modeli, diğeri ise efsanevi Ryzen 7 5800X3D modelinin yıl dönümü sürümüdür. Şirket ayrıca AM5 platformu için yeni çiplerin en az 2029 yılına kadar üretileceğini resmen doğruladı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli, 8 adet Zen 3 çekirdeğine sahip olup 16 izlekli çalışmaktadır. Toplam önbellek boyutu 100 MB, maksimum frekansı ise 4,5 GHz'dir. Bu işlemci, pahalı DDR5 bellek ve yeni anakartlara geçmek istemeyen eski sistem sahipleri için tasarlanmıştır. Sürümün fiyatı 350 dolar olarak belirlenmiş olup satışlar 25 Haziran 2026'da başlayacaktır.

Gerçek bir yenilik olan Ryzen 7 7700X3D ise Zen 4 mimarisine dayanmaktadır. O da 8 çekirdek, 104 MB toplam önbellek ve 4,5 GHz frekansa sahiptir. Bu çip, popüler Ryzen 7 7800X3D modelinin biraz daha yavaş ancak uygun fiyatlı bir versiyonu olarak kabul ediliyor. AMD bu işlemciyi 330 dolar olarak fiyatlandırdı ve 16 Temmuz'da piyasaya çıkacak.

Şirketin AM5 soketini 2029'a kadar güncel tutma kararı, kullanıcılar için uzun vadeli yükseltme imkanı garanti ediyor. Bunun, NVIDIA ve Intel ile rekabette AMD için önemli bir stratejik avantaj olması bekleniyor.

AMDRyzenAM5İşlemciTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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