Blue Origin patlaması: New Glenn sahasının onarımı iki yıl sürebilir

Cape Canaveral'daki New Glenn ağır roketinin patlamasının ardından fırlatma sahasının yeniden inşası yaklaşık iki yıl sürebilir. Bu öngörü, NASA Başkanı Jared Isaacman tarafından Washington'daki CNBC CEO Council Summit forumunda dile getirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Isaacman'a göre, tüm onarım çalışmalarının 2028 yılına kadar tamamlanması oldukça gerçekçi bir hedef. NASA'nın deneyimlerine dayanarak, hasarlı fırlatma altyapısını onarmanın, yüksek çalışma temposunda bile önemli bir zaman gerektirdiğini vurguladı.

Ajans başkanı, bu tür tesislerin son derece karmaşık bir yapıya sahip olduğunu, bu nedenle onarım ve yeniden sertifikasyon süreçlerinin hızlandırılamayacağını belirtti. Daha önce Florida'daki test sahasında New Glenn roketinin uçuş öncesi testleri sırasında ciddi bir kaza meydana gelmişti.

NASA yöneticisi Jared Isaacman olay yerine giderek yıkımın boyutlarını helikopterle inceledi. Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, kazanın kesin nedenlerinin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Şirket yetkilileri olayı doğruladı ve patlama sonucunda hiçbir çalışanın zarar görmediğini özellikle belirtti. Bu olayın Blue Origin'in uzay planlarını birkaç yıl ertelemesi bekleniyor.