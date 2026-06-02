Uzayda yetiştirilen yarı iletkenler 2026 yılında Dünya'ya geri getirilecek

·66·Teknoloji
Uzayda yetiştirilen yarı iletkenler 2026 yılında Dünya'ya geri getirilecek

"Ekran-M" uzay deneyi kapsamında elde edilen verilerin teşhisi ve işlenmesi, malzemeler Dünya'ya döndükten sonra yaklaşık altı ay sürecektir. Bu bilgiyi proje baş tasarımcısı ve Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Yarı İletken Fiziği Enstitüsü laboratuvar müdürü Aleksandr Nikiforov paylaştı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Onun ifadesine göre, uzayda yetiştirilen yapıları içeren kasetlerin 2026 yılının Temmuz ayında kozmonotlarla birlikte dönmesi bekleniyor; ardından detaylı analiz süreçleri başlayacak. Yörüngedeki çalışmaları tamamlayan keşif ekibi üyeleri Sergey Kud-Sverchkov ve Sergey Mikaev, uzay yürüyüşü sırasında "Nauka" modülündeki deney ekipmanı kasetini söktüler.

"Ekran-M" projesi, ultra saf yarı iletkenler elde etmek için uzay vakumundan yararlanmayı ve açık uzay koşullarında moleküler ışın epitaksi teknolojisini test etmeyi amaçlıyor. Geliştiricilerin değerlendirmelerine göre deney, mevcut aşama için planlanan tüm temel görevleri başarıyla tamamladı.

Şu anda germanyum tabanlı ek kasetlerin oluşturulması konusu tartışılıyor, ancak proje henüz hazırlık aşamasında. "Ekran-M" sonuçları, yoğun madde fiziği ve kristal büyüme hassasiyetinin kritik olduğu yarı iletken heteroyapıların geliştirilmesi için yeni veriler sunabilir.

UzayTeknolojiYarı İletkenEkran-MBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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