Baykonur'da Ay üssünün tam bir kopyasının inşa edilmesi önerildi

Baykonur şehir yönetimi başkanı Konstantin Busigin, şehirde Ay yerleşiminin tam bir kopyasını oluşturma ve oraya genç uzmanları yerleştirme fikrini ortaya attı. Bu projenin uzay keşfinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamında Dünya üzerinde benzersiz bir "Ay komünü" kurulması öngörülüyor. Burada genç uzmanlar izole koşullarda deneyler yapabilecek ve uzaydaki yaşam tarzını öğrenebilecekler. Busigin'e göre, böyle bir kompleks uzay sektörüne yeni bir ivme kazandıracak.

Ayrıca bu girişimin Baykonur'a gelen turist akışını on katına çıkaracağı tahmin ediliyor. Şu anda proje çizimler ve ön planlar aşamasında olup, uzay turizmini geliştirmenin önemli bir parçası olarak görülmektedir.

Şehir yöneticisi, Roskosmos işletmelerine yapılan geziler de dahil olmak üzere uzay turizminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu, sadece turist çekmekle kalmayıp aynı zamanda sektör için genç kadroların yetiştirilmesine de büyük katkı sağlayabilir.

Yönetim, Baykonur'da uzay turizmini gerçeğe dönüştürmek için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. Gelecekte bu "Ay kasabası"nın bilim ve turizmin kesiştiği bir merkez haline gelmesi bekleniyor.