SpaceX'in McGregor tesisindeki genişleme süreci havadan görüntülendi

SpaceX, Teksas'taki McGregor tesisinde inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor. Burası, dünyanın en büyük roket motoru test merkezi olarak kabul ediliyor. Pilot ClaudiusNDX ve NASASpaceflight meraklısı Adam Zucker tarafından 31 Mayıs 2026 tarihinde çekilen hava fotoğrafları, merkezin benzeri görülmemiş bir şekilde genişlediğini ortaya koydu. Bu konuda bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni görüntülerde ana giriş kısmında inşa edilen yeni binalar, roket bileşenlerinin test edilmesi için ayrılmış aktif bölgeler ve özel olarak korumaya alınan Falcon 9 birinci aşama (Stage 1) ile birkaç ikinci aşama (Stage 2) roketleri görülüyor. Ayrıca sahada inşaatı tamamlanmak üzere olan devasa yeni bir yapı da dikkat çekiyor.

McGregor tesisi, Raptor ve Merlin motorlarının ateşleme testleri için ana merkez görevi görerek SpaceX adına stratejik bir öneme sahip. Şirket uzay uçuşlarının sayısını artırmayı planlarken, bu tesisin altyapısının genişletilmesi görevlerin güvenliğini ve verimliliğini sağlamada kritik bir rol oynuyor.