Max mesajlaşma uygulamasındaki Sferum kullanıcı sayısı 26 milyona ulaştı

·38·Teknoloji
Max mesajlaşma uygulamasındaki Sferum kullanıcı sayısı 26 milyona ulaştı

Max mesajlaşma uygulaması bünyesindeki Sferum eğitim platformu ekibi, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı sonuçlarını açıkladı. Hizmetin haftalık kullanıcı sayısı 20 milyona yükselirken, toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 26 milyona ulaştı. Bu bilgi, Max ve Sferum projelerinin arkasındaki VK basın servisi tarafından paylaşıldı. Bunu bildiriyor Ixbt.com.

Toplam kullanıcı kitlesinin 2,1 milyonu öğretmenlerden, 23,9 milyonu ise öğrencilerden ve velilerinden oluşuyor. Platformdaki günlük aktif kullanıcı sayısı 17 milyona ulaşıyor. Yıl boyunca sınavlara hazırlık için "Postupay" ve "Pomoshnik uchenika" gibi yeni servisler kullanıma sunuldu.

Eğitim yılı boyunca elektronik karne, interaktif tahta ve eğitim kanalları en popüler araçlar haline geldi. Dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla 200 binden fazla öğrenciyi kapsayan "Put v seti" projesi hayata geçirildi; öğretmenler için ise 1,5 bin katılımcılı "Puls obrazovaniya" topluluğu kuruldu.

VK şirketinin stratejik projelerden sorumlu başkan yardımcısı Rustam Khaybullov'a göre, hizmetin Max mesajlaşma uygulamasına entegrasyonu, güvenliği artırmayı ve platformun işlevselliğini önemli ölçüde genişletmeyi mümkün kıldı.

SferumMaxVKEğitimTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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