Çinli SmartSens şirketi Samsung'a rakip 200 MP sensörünü tanıttı

·39·Teknoloji
Çinli SmartSens şirketi Samsung'a rakip 200 MP sensörünü tanıttı

Çinli SmartSens şirketi, ilk 200 megapiksellik görüntü sensörü olan SCC62HS modelini resmen duyurdu. Şirketin kendi Stacked BSI platformunda geliştirilen bu yenilik, Samsung sensörlerine güçlü bir rakip olmayı hedefliyor. Cihazın seri üretimine 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlanması planlanıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni sensör, 55 nm Stacked BSI teknolojisi ile üretilmiş olup 1/1,55 inç optik formata sahiptir. Piksel boyutu sadece 0,5 mikrondur. SCC62HS modelinde PixGain HDR, SFCPixel ve AllPix ADAF gibi bir dizi özel teknoloji entegre edilmiştir. Bu, dinamik aralığı genişletmeye, gürültü seviyesini düşürmeye ve otomatik odaklama hızını artırmaya olanak tanır.

Sensörün temel özelliklerinden biri, 86,3 dB'ye kadar dinamik aralık sağlayan ve hareketli nesnelerin çekiminde artefaktları azaltan PixGain HDR teknolojisidir. Ayrıca, tam 200 MP çözünürlükte çekim yapmayı ve doğrudan sensör seviyesinde kare birleştirme yaparak HDR video kaydını destekler.

SmartSens temsilcilerine göre, dahili kare birleştirme sistemi akıllı telefonun çip setine (SoC) binen yükü azaltır ve video kaydı sırasında enerji tasarrufu sağlar. Düşük ışıklı ortamlarda çekim için sensör, 3574 mV/lüks·s hassasiyete ve 0,92e- seviyesinde düşük gürültü değerine sahiptir.

Odaklama sistemi tarafında da yenilikler mevcut: Sensör, tüm pikselleri kullanan AllPix ADAF ve günlük çekimlerde güç tasarrufu sağlayan Sparse PDAF sistemlerini destekler. Bu teknoloji paketi, SmartSens ürününü üst segment akıllı telefonlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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