Microsoft, OpenClaw tabanlı yeni Scout yapay zeka asistanını tanıttı

·44·Teknoloji
Microsoft, OpenClaw tabanlı yeni Scout yapay zeka asistanını tanıttı

2026 yılının ilk haftalarında OpenClaw projesi teknoloji dünyasında büyük ses getirmiş ve birçok uzmanı sınırsız yapay zeka ajanlarının yetenekleriyle tanıştırmıştı. OpenAI, projenin kurucusunu ekibine kattıktan sonra projenin hızı yavaşlasa da etkisi devam etti. Bugün Microsoft, OpenClaw'un gücünü ve esnekliğini Microsoft 365 sistemine getiren yeni Scout asistanını başlattığını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

OpenClaw çerçevesi üzerine inşa edilen Scout, kullanıcıyla sürekli iletişim halinde olan, kendine özgü bir kişiliğe ve tarza sahip ajan tabanlı bir asistandır. Kullanıcılar, Scout kopyalarına istedikleri ismi (örneğin Sebastian) verebilir ve otomatize edilmesi gereken görevler için ona sürekli talimatlar verebilirler. Microsoft Başkan Yardımcısı Omar Shahine'e göre temel amaç, kullanıcının ihtiyaçlarına aktif olarak uyum sağlayan bir asistan yaratmaktır.

Scout şu an için Microsoft Frontier programı aracılığıyla sunulmakta olup kullanımı için GitHub Copilot aboneliği gerekmektedir. Sistem bulut teknolojilerine dayalı olsa da masaüstü ve tarayıcılarda da çalışmaktadır. Bu durum, e-posta, takvim ve diğer sistemlere kolayca bağlanmasını sağlar. Scout, takvim yönetimi ve toplantı gündemi oluşturma gibi hazır yeteneklerle donatılmıştır.

Güvenlik konularına gelince, Microsoft kontrolsüz ajanlarla ilgili endişeleri gidermek için özel bir koruma sistemi uygulamaya koydu. Scout, asistanın talimatlara uygun çalıştığını sürekli denetleyen yerleşik bir "politika uyum sistemi" (policy conformance system) içerir. Her denetimin sonucunda ayrı bir denetim raporu oluşturulur.

Bu yenilik, Microsoft Build konferansı kapsamında tanıtılan bir dizi ürünün parçasıdır. Şirket ayrıca donanım odaklı Project Solara'yı, Copilot güncellemesini ve yeni mantıksal akıl yürüten yapay zeka modelini de sergiledi. Scout asistanı, kullanıcıların çalışma tarzını öğrenerek zamanla daha akıllı ve bağımsız bir ajana dönüşecektir.

MicrosoftScoutYapay ZekaGitHub CopilotOpenClaw
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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