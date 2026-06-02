Eski Anduril mühendisi kompozit parça üretimi için 42 milyon dolar topladı

·55·Teknoloji
Eski Anduril mühendisi kompozit parça üretimi için 42 milyon dolar topladı

Zack Eakin, yeni girişiminin fikrini yatırımcılara sunmadan önce Palmer Luckey ile birlikte test etti. Eakin, 2024 yılında Luckey tarafından kurulan savunma şirketi Anduril'den ayrılarak Layup Parts adında yeni bir kompozit malzeme girişimi kurdu. Anduril kurucuları Brian Schimpf ve Matt Grimm, ona proje stratejisi ve hikaye anlatımı konusunda tavsiyelerde bulundular. Bu küçük hazırlık kursu meyvelerini verdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

İki yıl önce 9 milyon dolarlık ilk yatırımını alan Eakin, Salı günü Series A turunda 42 milyon dolar daha topladığını duyurdu. Marlinspike liderliğindeki bu tura Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners'ın yanı sıra Founders Fund ve Lux Capital gibi yatırımcılar katıldı. Huntington Beach, Kaliforniya merkezli ve sadece 60 çalışanı olan bir girişim için bu oldukça önemli bir meblağ.

Layup Parts şirketinin temel amacı, karbon fiber veya cam elyafı özel parçaların sipariş sürecini Amazon platformundaki gibi kolay ve hızlı hale getirmektir. Eakin, yaklaşık yirmi yıldır kompozit malzemelerle çalışmaktadır. Kariyerine Chip Ganassi Racing takımında başlayan Eakin, daha sonra Elon Musk tarafından kurulan The Boring Company'nin ilk mühendisi olmuştur.

2021 yılında Anduril'de çalışırken Eakin, endüstriyel üretimde bir devrim yaşandığını ancak kompozit sektörünün hala geride kaldığını fark etti. SendCutSend ve Protolabs gibi girişimler prototip teslim sürelerini ciddi oranda kısaltmış olsa da, karmaşık kompozit parçalar için böyle bir çözüm bulunmuyordu. Yeni yatırımlar, girişimin çalışan sayısını artırmak ve bu yıl daha geniş bir üretim alanına taşınmak için kullanılacak.

Layup PartsAndurilKompozitTeknolojiYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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