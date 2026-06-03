Uber, yapay zeka maliyetlerini kontrol altına almak için sınırlamalar getirdi

Yapay zeka teknolojileri giderek pahalılaşıyor ve birçok şirket maliyetleri düşürmek amacıyla kullanımlarını kısıtlamak zorunda kalıyor. Bu listeye Uber de katıldı: şirket, yapay zeka için harcanan büyük miktardaki parayı dizginlemek amacıyla çalışanlar için iç sınırlamalar getirdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bloomberg'in haberine göre, artık her çalışan ve her kodlama aracı ajanı (örneğin Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code veya Cursor) için aylık 1500 dolarlık bir limit belirlendi. Çalışanlar harcamalarını özel bir iç panel üzerinden takip edebiliyor, ancak özel durumlarda yönetimin onayıyla bu limitin aşılmasına izin veriliyor.

Bu haber çoğu kişi için sürpriz olmadı, çünkü Nisan ayında Uber'in teknik direktörü, şirketin bir yıllık yapay zeka bütçesini sadece dört ay içinde tükettiğini açıklamıştı. Daha önce The Information, Uber'in çalışanlarını yapay zekayı mümkün olduğunca çok kullanmaya teşvik ettiğini ve hatta iç sıralamalar yoluyla onları rekabete zorladığını yazmıştı.

Uber yöneticisi Andrew Macdonald da yakın zamanda yapay zekanın verimliliği konusunda şüphelerini dile getirerek, teknoloji kullanımı ile yeni tüketici özellikleri arasında net bir bağlantı görmenin zor olduğunu vurguladı. Bu durum, tüm teknoloji sektörünün karşı karşıya olduğu büyük bir sorunu gösteriyor: şirketler yapay zekaya milyarlarca dolar yatırıyor ancak yatırım getirisi (ROI) şimdilik daha çok teorik düzeyde kalıyor.