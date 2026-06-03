Siber güvenlik girişimi Cyera 12 milyar dolarlık değerlemeye yaklaşıyor

Veri depolama güvenliği alanında faaliyet gösteren Cyera şirketi, Evolution Equity Partners liderliğindeki yeni yatırım turunu tamamlıyor. Dört güvenilir kaynağa göre, şirketin en az 300 milyon dolar yatırım çekerek değerini 12 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Bu anlaşma, Cyera'yı piyasadaki en değerli siber güvenlik girişimlerinden biri haline getirecek. Techcrunch.com bu haberi duyurdu.

Cyera'nın yıllık yinelenen geliri (ARR) şu anda 150 milyon doları aşmış olsa da, şirket henüz kârlılığa ulaşmadı. Yeni yatırım anlaşması, şirketi yıllık gelirinin 80 katı üzerinde değerliyor. Böylesine yüksek bir gösterge, en hızlı büyüyen AI girişimleri için bile nadir görülen bir durumdur.

Kaynaklara göre, Cyera şu anda gelirinden daha fazla harcama yapıyor. Giderlerin büyük bir kısmı satış ekibinin işe alımına yönlendirilmiş durumda ve Pitchbook verilerine göre şirket sadece bu yıl içinde 500 yeni istihdam yarattı. Ancak Cyera yetkilileri, belirtilen finansal rakamların gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.

2021 yılında kurulan Cyera, büyük işletmelerin verilerini yapay zeka (AI) tabanlı siber saldırılardan korumalarına yardımcı oluyor. Şirketin müşterileri arasında Fortune 500 listesindeki işletmelerin beşte biri yer alıyor. Son aylarda girişim, sermayesini yalnızca operasyonel giderleri karşılamak için değil, aynı zamanda Ryft ve Genie Security gibi diğer siber güvenlik girişimlerini satın almak için de kullandı.