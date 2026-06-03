Rusya'da ilk özel uzay üssü inşa ediliyor: Space Energy projesi

Rus özel uzay şirketi Space Energy, ülkedeki ilk özel uzay üssünü inşa etme projesini hayata geçirmek üzere anlaşma imzalamak üzeredir. Şirketin Genel Müdürü Georgiy Emelin'e göre, yeni uzay kompleksinin inşası konusunda temel anlaşmalara varılmış olup, şu anda projenin resmileştirme süreci devam etmektedir. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Şu anda projenin ana odağı, tesisi konumlandırmak için en uygun alanın seçilmesidir. Space Energy yönetimi, Primorsky Krayı hükümeti ve Uzak Doğu Federal Bölgesi'ndeki yetkili makamlarla düzenli istişareler yürütmektedir. Gelecekteki uzay üssünün konumu ve teknik parametreleri bu müzakereler kapsamında netleştirilmektedir.

Umut vaat eden bölgeler seçildikten sonra uzmanlar mühendislik ve jeodezik etüt çalışmalarına serta toprak analizlerine başlayacaktır. Bu araştırmaların, alan nihai olarak belirlendikten sonra bir-iki hafta içinde başlaması beklenmektedir. Ayrıca şirket, devlet destekli özel ekonomik bölgelerde tesisi konumlandırma imkanlarını da değerlendirmektedir.

Space Energy temsilcileri, projenin güvenlik, çevre ve şehircilik kurallarına tam uyum sağlamak amacıyla devlet kurumlarıyla yakın iş birliği içinde yürütüldüğünü vurgulamaktadır. Bu özel uzay üssünün Rusya uzay endüstrisinde yeni bir dönem başlatması ve ticari uçuşlar için ek fırsatlar yaratması beklenmektedir.