Hindistan Rusya'dan 200 Adede Kadar İl-114-300 ve SJ-100 Uçağı Satın Alabilir

Hint havayolları, Rusya'nın yeni nesil İl-114-300 ve SJ-100 uçaklarını satın almaya büyük ilgi gösteriyor. Birleşik Havacılık Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badeha, TASS ajansına verdiği röportajda bu bilgiyi paylaştı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Rusya'nın bu hava araçlarını Wings India fuarında sergilemesinin ardından Hint tarafı her iki modele olan ihtiyacını teyit etti. Ön verilere göre, 100 ila 200 adet uçak teslimatından söz ediliyor. Badeha, Hint pazarında bu tür makinelere olan talebin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Ayrıca, OAK ile Hint HAL şirketi arasında SJ-100 uçaklarının Hindistan'da lisanslı montajına dair bir anlaşma imzalandı. Uzmanlara göre, ilk "Superjet" üretimi yaklaşık üç yıl sonra başlayabilir. Hindistan ve komşu ülkelerin pazarı toplamda 200-300 uçağa ihtiyaç duyuyor.

Bunun yanı sıra OAK, Hint özel şirketi Flamingo Aerospace ile altı adet İl-114-300 uçağının tedariki için ön sözleşme imzaladı. Rus tarafı, İl-114-300 modelinin Hindistan'da yerelleştirilmesi imkanlarını da değerlendiriyor.