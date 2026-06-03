Rusya Angara-A3 Orta Sınıf Roket Projesinden Vazgeçti

·56·Teknoloji
Rusya Angara-A3 Orta Sınıf Roket Projesinden Vazgeçti

Rusya'nın orta sınıf Angara-A3 taşıyıcı roketinin üretimi şimdilik planlanmıyor. Bunu Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov Kommersant yayınına verdiği röportajda açıkladı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Ona göre, daha önce Angara-A3 seçeneği değerlendirilmişti, ancak şu anda asıl odak noktası ilk test uçuşunu gerçekleştiren Soyuz-5 roketi. Angara ailesi hafif ve ağır sınıf taşıyıcı roketleri içerir ve çevre dostu yakıt bileşenleri kullanır.

Hatırlatmak isteriz ki, 2021 yılında Roscosmos'un eski başkanı Dmitri Rogozin Angara-A3'ün üretilebileceğini belirtmişti. Ancak Manturov'un vurguladığı üzere, bu proje şu an gündemde değil.

Plana göre, Angara-A3 alçak Dünya yörüngesine 14–17 ton faydalı yük taşımalı ve ünlü Ukrayna Zenit roketinin yerini almalıydı. Soyuz-5 ise en güçlü sıvı yakıtlı RD-171 motoruyla donatılmış olup 18,5 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir.

RusyaUzayAngara-A3Soyuz-5Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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