Ulefone Armor Mini 5: 100 dolarlık kompakt ve dayanıklı akıllı telefon

Ulefone, tuşlu telefon ve akıllı telefon özelliklerini bir araya getiren sıra dışı Armor Mini 5 modelini tanıttı. Cihaz Android 11 işletim sisteminde çalışıyor ve uygulama yükleme imkanı sunuyor. 240×320 piksel çözünürlüğünde 2,8 inç dokunmatik ekran ve fiziksel klavye ile donatılmıştır. Ixbt.com'un haberine göre .

Akıllı telefonun teknik altyapısında neredeyse on yıllık geçmişe sahip MediaTek MT6739 yonga seti kullanıldı. Cihaz 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına sahip olup 64 GB'a kadar hafıza kartlarını destekliyor. Ayrıca çift SIM kart yuvası ve LTE ağ desteği bulunuyor.

Armor Mini 5'in kamera yetenekleri oldukça temel düzeyde: ön ve arka tarafta 0,3 megapiksel sensörler yer alıyor. Cihazın en büyük avantajı dayanıklılığıdır; IP68, IP69K ve MIL-STD-810H standartlarına göre korunmakta olup suya, toza ve darbelere karşı dirençlidir.

Gadget, 2500 mAh kapasiteli çıkarılabilir bir batarya ile geliyor. Üreticinin açıklamasına göre bu güç, bekleme modunda 311 saate kadar dayanıyor. Şu anda bu sıra dışı akıllı telefonun fiyatı 100 dolar olarak belirlendi.