Nubia Z80 Ultra, AnTuTu Sıralamasında En İyi Android Akıllı Telefon Seçildi

AnTuTu kıyaslama testi geliştiricileri, kullanıcıların cihazlarından memnuniyet düzeyine göre Mayıs ayı sıralamasını açıkladı. Birkaç aydır Nubia Z80 Ultra modeli bu listede liderliğini koruyor; memnuniyet oranı %98'in üzerinde değerlendirildi. Bu haberi Ixbt.com duyurdu.

Sıralamanın ikinci basamağını %98'lik sonuçla Oppo K13 Turbo 5G alırken, üçüncü sıraya Xiaomi 17 Ultra by Leica yükseldi. Bu model, ilk üçten Oppo Find X8 Ultra akıllı telefonunu çıkardı. Ayrıca listenin üst kısımlarında Huawei Mate 70 Pro Premium Edition (%97,50) ve Oppo Find N5 (%96,19) gibi cihazlar da yer aldı.

İlk onu Oppo Find X8 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Oppo Find X8s, Xiaomi 15 Ultra ve OnePlus Ace 6 tamamladı. Dikkat çekici olan husus, on modelin tamamının %93'ün üzerinde puan almayı başarmasıdır.

Markalar bazında Oppo açık ara önde gidiyor; listede bu şirketin dört modeli yer aldı. Nubia ve Xiaomi markalarının ise ikişer akıllı telefonu sıralamaya girdi. İlginçtir ki, önceki sıralamalarda düzenli olarak görülen Samsung cihazları bu kez ilk onda hiç yer almadı.