Beeline Dolandırıcılara Karşı: Siber Nineye Siber Çocuk Eşlik Ediyor

«VimpelKom» operatörü (Beeline markası), telefon dolandırıcılığıyla mücadele sistemini genişletti. Daha önce yaşlı insanlar adına suçlularla iletişim kuran «Siber Nine» (Kiberbabushka) yapay zeka modeline artık yeni bir karakter olan «Siber Çocuk» (Kiberpatsan) eklendi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Yeni yapay zeka modeli, özellikle ergenleri kandırmaya yönelik senaryolarda uzmanlaşmıştır. Şirketin verilerine göre, gelecekte «siber aile» kadrosunun daha da zenginleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede dolandırıcı herhangi bir aboneyi aradığında, numara sahibinin profiline uygun sanal bir muhatapla karşılaşacak.

Teknoloji şu şekilde çalışır: Algoritma dolandırıcıdan gelen aramayı analiz eder, ardından büyük dil modeli (LLM) bağlama uygun yanıt metni oluşturur. Bu metin gerçek zamanlı olarak sese dönüştürülerek suçluya iletilir. Temel amaç, dolandırıcıyı gerçek bir insanla konuştuğuna inandırarak zamanını ve kaynaklarını boşa harcamasını sağlamaktır.

Beeline uzmanlarının açıklamasına göre, ergenler dolandırıcılar için yaşlılardan sonra en önemli risk grubunu oluşturmaktadır. Suçlular genellikle kendilerini okul, üniversite veya devlet kurumu çalışanı olarak tanıtıp çocuklardan kişisel bilgileri almaya veya belirli eylemleri yapmaya zorlamaya çalışmaktadır.

«Siber Çocuk», tam olarak bu tür hileleri tanımak ve bunlara inandırıcı bir şekilde yanıt vermek üzere eğitilmiştir. Söz konusu hizmet, «Güvenliğim» servisi kullanıcıları için ücretsiz temel tarifede mevcuttur. Anti-fraud Direktörü Pyotr Alferov'un belirttiğine göre, projenin hayata geçirilmesi yaz tatili döneminde çocukların güvenliğini artırmaya hizmet edecektir.