Max mesajlaşma uygulamasında Sankt-Peterburg'da ücretsiz turlar başlatıldı

·46·Teknoloji
Max mesajlaşma uygulamasında Sankt-Peterburg'da ücretsiz turlar başlatıldı

Max mesajlaşma uygulaması ekibi, kullanıcılar için ilginç bir girişimin başlatıldığını duyurdu. 4-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Max kullanıcıları için Sankt-Peterburg'un nehirleri ve kanalları boyunca bir dizi özel tur düzenlenecek. Projede büyük şirketler ve medya kuruluşları yer alıyor. Ixbt.com bu konuda bilgi veriyor.

Program kapsamında, her biri 50 yolcu kapasiteli on tematik tur sunulmaktadır. Projede gazeteci Kseniya Sobçak, sunucu Azamat Musagaliyev ve aktris Mariya Kravçenko gibi ünlü isimler, şehirdeki sevdikleri yerler hakkındaki hikayelerini paylaşacaklar.

Rota temaları çeşitlilik göstermektedir: «VK PRO SPORT» medya kanalından spor turu ve Mariinski Tiyatrosu'ndan kültürel rotadan, «Vokrug sveta» dergisi ve «Kunstkamera» müzesi tarafından hazırlanan bilimsel turlara kadar seçenekler mevcuttur. 15 Haziran'dan itibaren programa yeni katılımcılar eklenecek.

Özellikle, «Mash na Moyke» kanalı şehrin ünlü suç olaylarına dayalı bir rota sunarken, «Kanal pro Kanaly» yazar Aleksandr Tsipkin ile işbirliği içinde edebi bir yürüyüş sunuyor. Bu etkinliklere katılım tamamen ücretsizdir.

Tura katılmak için Max uygulamasındaki @boat_bot sohbet botu üzerinden kayıt olmak, uygun saati ve konuyu seçip elektronik bilet almak yeterlidir. Her kullanıcı bir tekne için dört yere kadar rezervasyon yapabilir.

MaxMesajlaşma UygulamasıSankt-PeterburgTurTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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