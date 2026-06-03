James Webb 335 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegenin Atmosferinde Metan Tespit Etti

James Webb (JWST) Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 335 ışık yılı uzaklıkta bulunan TOI-199b ötegezegeninin atmosferinde metan gazı tespit etti. Bu keşif, «ılıman» gaz devlerinin atmosferlerinde metan bulunan ilk doğrulanmış vakadır ve bilim insanları için evrenin evrimini incelemede yeni bir sayfa açmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TOI-199b gezegeninin kütlesi Jüpiter'in 0,17'si, yarıçapı ise 0,81'i kadardır. Yıldızının etrafındaki turunu 104,9 günde tamamlamaktadır; bu gösterge Güneş Sistemi'ndeki Merkür ve Venüs yörüngeleri arasındaki mesafeye denk gelmektedir. Gezegenin sıcaklığı yaklaşık 79 °C olup, yıldızına çok yakın konumlanan «sıcak Jüpiterler»e kıyasla çok daha soğuktur.

Atmosferi analiz etmek için transmisyon spektroskopisi yöntemi kullanıldı. Bu yöntemde, yıldız ışığı gezegen atmosferinden geçerken çeşitli kimyasal elementler ışığı kendilerine özgü dalga boylarında soğurur. James Webb verileri, TOI-199b'nin gaz kabuğunda metan bulunduğunu açıkça gösterdi ve bu da önceki teorik modelleri doğruladı.

Araştırmanın ortak yazarı ve Penn State Üniversitesi astronomu Renyu Hu'ya göre, gelecekteki gözlemler atmosferdeki gaz konsantrasyonlarını netleştirmeye yardımcı olacak. Bilim insanları ayrıca gezegende karbondioksit ve amonyak bulunduğunu da tahmin ediyor, ancak bu veriler henüz kesin olarak doğrulanmadı.

Metan daha önce WASP-80b (550 °C) ve K2-18b gibi diğer ötegezegenlerde de bulunmuştu. TOI-199b gibi ılıman gezegenlerin incelenmesi, gaz devlerinin oluşumunu ve gezegen atmosferlerinin evrimini anlamada, ayrıca Dünya benzeri gezegen modellerini netleştirmede büyük önem taşımaktadır.