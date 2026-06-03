Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyor

·56·Teknoloji
Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyor

Rusya'da yeni nesil süpersonik yolcu uçağı prototipi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Birleşik Havacılık Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badeha, TASS ajansına verdiği röportajda bu bilgiyi paylaştı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Onun sözlerine göre, proje hesaplama aşamasını çoktan geçti ve uygulama sürecine geçti. Şu anda çalışmalar kağıt üzerinde değil, doğrudan yapı ve detaylar üzerinde, yani "demirde" yürütülüyor. Proje üzerinde Jukovski Merkezi, OAK ile iş birliği içinde çalışıyor.

Uzmanlara göre, bu tür uçaklar gelecekte havayolları için büyük ilgi çekebilir. Tahminlere göre, bu tür uçak filosu gelecekte onlarca birime ulaşacak. Asıl talebin business ve birinci sınıf yolculardan gelmesi bekleniyor.

Hatırlatmak isteriz ki, bu yılın Nisan ayında enstitü, umut vadeden süpersonik uçak tasarımını patentlemişti. Söz konusu teknoloji, sonik patlamayı azaltmayı ve havalimanları yakınındaki gürültü seviyesini düşürmeyi sağlıyor.

RusyaHavacılıkTeknolojiUçakOAK
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi pil durumunu gösteren uygun fiyatlı powerbank tanıttıBugün, 08:52Starlink Dolandırıcılara Karşı Mücadele Başlattı: Terminaller Dünya Genelinde KapatılıyorBugün, 08:28Uzaydan Büyüleyici Kareler: Kozmonotlar Dünya Çevresinde Dört Kez Tur AttıBugün, 07:53Dört adet 50 MP kamera ve 6500 mA·sa pil: Motorola Edge 70 Pro+ tanıtıldıBugün, 07:25iPhone kullanıcıları Max mesajlaşma uygulamasında bildirim alamıyorBugün, 07:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak