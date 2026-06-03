Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyor

Rusya'da yeni nesil süpersonik yolcu uçağı prototipi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Birleşik Havacılık Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badeha, TASS ajansına verdiği röportajda bu bilgiyi paylaştı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Onun sözlerine göre, proje hesaplama aşamasını çoktan geçti ve uygulama sürecine geçti. Şu anda çalışmalar kağıt üzerinde değil, doğrudan yapı ve detaylar üzerinde, yani "demirde" yürütülüyor. Proje üzerinde Jukovski Merkezi, OAK ile iş birliği içinde çalışıyor.

Uzmanlara göre, bu tür uçaklar gelecekte havayolları için büyük ilgi çekebilir. Tahminlere göre, bu tür uçak filosu gelecekte onlarca birime ulaşacak. Asıl talebin business ve birinci sınıf yolculardan gelmesi bekleniyor.

Hatırlatmak isteriz ki, bu yılın Nisan ayında enstitü, umut vadeden süpersonik uçak tasarımını patentlemişti. Söz konusu teknoloji, sonik patlamayı azaltmayı ve havalimanları yakınındaki gürültü seviyesini düşürmeyi sağlıyor.