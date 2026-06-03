TikTok büyük kültürel etkinlikler için TikTok Pro Events uygulamasını başlattı

TikTok, Çarşamba günü FIFA Dünya Kupası gibi büyük kültürel etkinliklere adanmış yeni TikTok Pro Events uygulamasının ABD'de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu bağımsız platform, kullanıcılara diğer taraftarlarla etkileşim kurma, trend videoları izleme ve içerik üreticilerinin özel akışlarına erişme imkanı sunuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

18 yaşından büyük kullanıcılar, uygulama içinde çeşitli görevleri tamamlayarak özel "Yıldızlar" (Stars) toplayabilirler. Bunun için trend hashtag'leri aramak, FIFA Dünya Kupası merkezini ziyaret etmek ve içerik paylaşmak gerekmektedir. Biriken puanlar FIFA Dünya Kupası resmi ürünleri, TikTok Shop kuponları ile değiştirilebilir veya Feeding America yardım vakfına bağışlanabilir.

Ana platformun dışında ayrı bir uygulamanın oluşturulması, TikTok için kullanıcı dikkatini çekmede yeni bir rekabet alanı açıyor. Bu adım, markaların ve reklamverenlerin belirli bir hedef kitleyle çalışmasına ve sponsorluk ile ortaklıklar aracılığıyla yeni gelir kaynakları yaratmasına olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, ana TikTok uygulamasında "FIFA Dünya Kupası" ifadesini arayarak özel merkezlere erişebilirler.

Bu merkezler TikTok GamePlan teknolojisi üzerinde çalışmaktadır. Bu sistem, spor takımlarının, liglerin ve yayıncıların kitlelerini genişletmelerine ve taraftarlarla bağlarını derinleştirmelerine yardımcı olur. Şu anda ABD'deki kullanıcılar TikTok Pro Events uygulamasını Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirler.

TikTok son zamanlarda basit bir eğlence platformundan kapsamlı bir ekosisteme dönüşüyor. Şirket yakın zamanda otel ve seyahat rezervasyonu yapma imkanı sunan TikTok GO hizmetini de tanıtmıştı. Bu tür yenilikler, platformu yalnızca içerik izlenen bir yer olmaktan çıkarıp işlemlerin gerçekleştirildiği bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.