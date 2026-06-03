TikTok büyük kültürel etkinlikler için TikTok Pro Events uygulamasını başlattı

·45·Teknoloji
TikTok büyük kültürel etkinlikler için TikTok Pro Events uygulamasını başlattı

TikTok, Çarşamba günü FIFA Dünya Kupası gibi büyük kültürel etkinliklere adanmış yeni TikTok Pro Events uygulamasının ABD'de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu bağımsız platform, kullanıcılara diğer taraftarlarla etkileşim kurma, trend videoları izleme ve içerik üreticilerinin özel akışlarına erişme imkanı sunuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

18 yaşından büyük kullanıcılar, uygulama içinde çeşitli görevleri tamamlayarak özel "Yıldızlar" (Stars) toplayabilirler. Bunun için trend hashtag'leri aramak, FIFA Dünya Kupası merkezini ziyaret etmek ve içerik paylaşmak gerekmektedir. Biriken puanlar FIFA Dünya Kupası resmi ürünleri, TikTok Shop kuponları ile değiştirilebilir veya Feeding America yardım vakfına bağışlanabilir.

Ana platformun dışında ayrı bir uygulamanın oluşturulması, TikTok için kullanıcı dikkatini çekmede yeni bir rekabet alanı açıyor. Bu adım, markaların ve reklamverenlerin belirli bir hedef kitleyle çalışmasına ve sponsorluk ile ortaklıklar aracılığıyla yeni gelir kaynakları yaratmasına olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, ana TikTok uygulamasında "FIFA Dünya Kupası" ifadesini arayarak özel merkezlere erişebilirler.

Bu merkezler TikTok GamePlan teknolojisi üzerinde çalışmaktadır. Bu sistem, spor takımlarının, liglerin ve yayıncıların kitlelerini genişletmelerine ve taraftarlarla bağlarını derinleştirmelerine yardımcı olur. Şu anda ABD'deki kullanıcılar TikTok Pro Events uygulamasını Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirler.

TikTok son zamanlarda basit bir eğlence platformundan kapsamlı bir ekosisteme dönüşüyor. Şirket yakın zamanda otel ve seyahat rezervasyonu yapma imkanı sunan TikTok GO hizmetini de tanıtmıştı. Bu tür yenilikler, platformu yalnızca içerik izlenen bir yer olmaktan çıkarıp işlemlerin gerçekleştirildiği bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.

TikTokFIFA Dünya KupasıTikTok Pro EventsTeknolojiUygulama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi pil durumunu gösteren uygun fiyatlı powerbank tanıttıBugün, 08:52Starlink Dolandırıcılara Karşı Mücadele Başlattı: Terminaller Dünya Genelinde KapatılıyorBugün, 08:28Uzaydan Büyüleyici Kareler: Kozmonotlar Dünya Çevresinde Dört Kez Tur AttıBugün, 07:53Dört adet 50 MP kamera ve 6500 mA·sa pil: Motorola Edge 70 Pro+ tanıtıldıBugün, 07:25iPhone kullanıcıları Max mesajlaşma uygulamasında bildirim alamıyorBugün, 07:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak