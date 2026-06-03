Yayıncılar Google AI Search Sisteminden Çıkma İmkanına Kavuşacak

İngiltere, Google'ın yapay zeka tabanlı arama sistemi üzerinde yasal denetim kurdu. Yeni düzenlemeye göre, teknoloji devi yayıncılara içeriklerinin AI arama sonuçlarında gösterilmesini engelleme (opt-out) imkanı sağlamak zorundadır. Google bu gerekliliklere uyacağını ve yayıncılar için özel bir yönetim düğmesi getireceğini duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Yayıncılar, Google Search Console hizmeti aracılığıyla sitelerinin AI Overviews, AI Mode veya Discover gibi üretken özelliklere katılımını kısıtlayabilecekler. Google bu özelliği önce İngiltere'deki bir yayıncı grubunda test edecek ve ardından dünya çapında kullanıma sunacak. Şirket, AI aramasından çıkmanın geleneksel Google arama sonuçlarındaki sıralamayı etkilemeyeceğini belirtiyor.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), bu kararı yayıncılara içerikleri üzerindeki kontrolü geri kazandıran "dünyadaki ilk" adım olarak nitelendirdi. Bu gelişme, haber ajanslarına ve diğer içerik üreticilerine Google ile AI özelliklerinde veri kullanımı konusunda daha avantajlı anlaşmalar yapma imkanı tanıyor.

Ayrıca Google, artık AI yanıtlarında kullanılan içerik için doğrudan bağlantılar göstermek zorundadır. Şirket, kullanıcıları kaynak siteye yönlendirmek için satır içi bağlantıları ve site önizleme özelliklerini artırdığını açıkladı. Yayıncıların karar vermesine yardımcı olmak amacıyla Search Console sisteminde AI yanıtlarındaki görüntülenme sayıları ve diğer yeni metrikler de sunulacak.