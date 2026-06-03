Carvana Jeff Bezos Destekli Slate Auto ile İş Birliği Yapıyor

Çevrim içi otomobil satış platformu Carvana, Jeff Bezos tarafından finanse edilen elektrikli otomobil girişimi Slate Auto'ya yatırım yapma fırsatı elde etti. TechCrunch'ın edindiği belgelere göre Carvana, 2025 yılında bu girişimin hisselerini satın alma hakkı tanıyan bir varant aldı. Bu anlaşma, Slate Auto'nun 650 milyon dolarlık C serisi yatırım turunu oluşturduğu döneme denk geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu ortaklık, Carvana'nın yeni otomobil satış pazarına giriş stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, ABD genelinde birden fazla Stellantis bayisini satın aldı. Carvana CEO'su Ernie Garcia III, yakın zamanda düzenlenen bilanço toplantısında yeni otomobil satışlarıyla ilgili bir soruya yanıt vererek yatırımcıları haberleri beklemeye davet etti.

Slate Auto, önümüzdeki haftalar içinde uygun fiyatlı elektrikli otomobili için nihai fiyatları açıklamayı ve iade edilemez ön siparişleri kabul etmeyi planlıyor. Yaklaşık 20.000 dolar civarında fiyatlandırılması beklenen bu elektrikli aracın yıl sonuna kadar müşterilere teslim edilmesi öngörülüyor. Tesla ve Rivian gibi Slate de geleneksel bayi ağlarından vazgeçerek doğrudan satış modelini benimsemeyi hedefliyor.

İlginç bir detay olarak, Carvana ve Slate Auto ortak yatırımcılar aracılığıyla da birbirine bağlı. Guggenheim Partners başkanı Mark Walter, her iki şirkette de büyük hisseye sahip. Carvana üzerinden yapılacak satışlar, Slate Auto için lojistik sorunların çözümünde ve marka bilinirliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir.