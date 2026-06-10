Meta ve Reliance Hindistan'da büyük bir yapay zeka veri merkezi kuruyor

Teknoloji devleri, AI sistemlerini eğitmek ve uygulamak için gerekli olan bilgi işlem gücünü elde etmeye çalışırken, Meta Hindistan'daki ilk altyapı projesini başlatıyor. Şirket, Reliance Industries holdingi ile ortaklaşa olarak Gujarat eyaletinin Jamnagar şehrinde 168 MW kapasiteli, AI odaklı bir veri merkezi inşa edecek. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu iş birliği, Meta ve Reliance arasındaki uzun süreli ilişkilerin yeni bir aşamasıdır. Meta daha önce Reliance bünyesindeki Jio Platforms projesine birkaç milyar dolar yatırım yapmıştı. Yeni anlaşmaya göre Meta, Jamnagar'daki tesisin kapasitesini kiralayacak. Merkez, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ve soğutma için tuzdan arındırılmış deniz suyu kullanılacak.

Hindistan şu anda AI altyapısı için en cazip pazarlardan biri haline geliyor. Microsoft, Amazon, Google ve OpenAI gibi şirketler halihazırda ülkede projelerini duyurdular. Hindistan hükümeti de yabancı bulut hizmeti sağlayıcıları için 2047 yılına kadar vergi muafiyetleri getirerek yatırım çekmeye çalışıyor.

Verilere göre, Hindistan'ın veri merkezi kapasitesinin 2020'deki 375 MW seviyesinden 2025 yılına kadar 1,5 GW'a ulaşması bekleniyor. Sektör analistleri, on yılın sonuna kadar bu rakamın 8 GW'ı aşacağını öngörüyor. Meta ile yapılan anlaşma sadece Hindistan pazarına değil, aynı zamanda şirketin küresel AI ağını desteklemeye de hizmet edecek.