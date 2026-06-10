Netflix, Asya'da güncellenmiş mobil uygulama ve çocuk oyunlarını genişletiyor

·0·Teknoloji
Netflix, Asya'da güncellenmiş mobil uygulama ve çocuk oyunlarını genişletiyor

Netflix, mobil ve oyun alanındaki faaliyetlerini güçlendiriyor. Yakın zamanda düzenlenen APAC Product Innovation Showcase etkinliğinde şirket, Asya-Pasifik bölgesindeki ek pazarlar için güncellenmiş bir mobil arayüz sunma ve çocuklar için tasarlanan Netflix Playground oyun platformunu genişletme planlarını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Yılın başında Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Hindistan ve Malezya'da başarıyla test edilen yeni tasarım, Temmuz ayında Güney Kore ve Japonya'da da kullanıma sunulacak. Güncellemenin ana parçası olan “Clips” özelliği, kullanıcıların kısa formatlı dikey videoları izlemelerine olanak tanıyor. Bunun, uzun metrajlı film veya dizi izlemeye vakti olmayan izleyiciler için pratik bir çözüm olması bekleniyor.

Ayrıca Netflix, bu konsepti daha da geliştirerek tematik “Clips” koleksiyonlarını test etmeyi planlıyor. Bu koleksiyonlar kullanıcının ruh haline, ilgi alanlarına ve türlere göre sıralanacak. İçerisinde reality şovlardan en çarpıcı anlar, kamera arkası süreçleri ve podcast'lerden ilginç kesitler yer alacak.

Oyun alanında ise şirket, Netflix Playground projesine özel bir önem veriyor. Platforma, popüler “KPop Demon Hunters” animasyon müzikal filmi temel alınarak altı mini oyun eklenecek. Verilere göre, bu çizgi film ilk altı ay içinde 518 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşarak Netflix tarihindeki en başarılı animasyon projelerinden biri haline geldi.

Netflix Playground ilk kez Nisan ayında ABD, Kanada ve İngiltere'de başlatılmıştı. Şimdi şirket, bu deneyimi küresel ölçekte yayarak aile kitlesini platformunda daha uzun süre tutmayı hedefliyor.

NetflixMobil UygulamaOyunAsyaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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