Otomobil fiyatına ekran kartı: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell fiyatı belli oldu

·75·Teknoloji
Otomobil fiyatına ekran kartı: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell fiyatı belli oldu

NVIDIA Marketplace kataloğunda şirketin en güçlü grafik işlemcilerinden biri olan RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition göründü. Şirket, bu yeniliği 13.250 dolar olarak fiyatlandırdı. Şu an için bu hızlandırıcıyı sipariş etmek mümkün olmasa da, resmi sitede fiyatın açıklanması önerilen perakende satış fiyatını doğrulamış oldu. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

İlginç olan ise bu fiyatın, ön siparişler ve ilk teslimat aşamasındaki rakamlardan çok daha yüksek çıkmasıdır. Örneğin, 2025 baharında ABD'li perakendeciler RTX PRO 6000 Blackwell modelini 8,4–8,6 bin dolar civarında sunarken, daha sonra fiyat 7,7 bin dolara kadar düşmüştü. Videocardz yayınına göre, 2026 başında bile bu cihazı 8 bin dolardan daha ucuza satın almak mümkündü. Resmi fiyat ise beklenenden neredeyse yüzde 70 daha pahalı çıktı.

RTX PRO 6000 Blackwell, iş istasyonları için tasarlanmış amiral gemisi bir çözümdür. Karmaşık render işlemleri, mühendislik hesaplamaları, dijital ikizlerle çalışma ve büyük AI modellerinin yerel eğitimi için geliştirilmiştir. Kartın temelinde, Blackwell mimarisine sahip, 24.064 CUDA çekirdekli en üst seviye GB202 grafik işlemcisi yer almaktadır.

Yeni cihazın en önemli özelliklerinden biri rekor düzeydeki bellek kapasitesidir; ECC hata düzeltme sistemini destekleyen 96 GB GDDR7 bellek ile donatılmıştır. Günümüzde bu, Blackwell ailesinde bu kapasitede video belleğine sahip tek iş istasyonu ekran kartıdır. Hızlandırıcı, çift slotlu bir soğutma sistemine sahiptir ve güç tüketimi 600 W seviyesindedir.

NVIDIARTX PRO 6000BlackwellEkran KartıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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