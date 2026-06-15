Kazakistan, NVIDIA çipleri tabanlı Orta Asya'nın en büyük yapay zeka kümesini kuruyor

Kazakistan hükümeti, yapay zeka (YZ) altyapısını geliştirmek yolunda dev bir adım attı. Ülke, ABD merkezli Firebird ve NVIDIA şirketleri ile toplam değeri 10 milyar dolar olan bir anlaşma paketi imzaladı. Bu proje kapsamında bölgedeki en büyük hesaplama kümesi kurulacak ve bu, Kazakistan'ı Avrasya'nın dijital merkezi haline getirme yolunda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu anlaşma, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un NVIDIA Başkan Yardımcısı Rev Lebaredyan ve Firebird kurucuları ile yaptığı görüşmenin ardından duyuruldu. Projenin temel amacı, 100 bin adet en modern NVIDIA grafik işlemcisi temelinde yüksek kapasiteli bir hesaplama merkezi oluşturmaktır. Bu ölçekteki bir projenin sadece Orta Asya'da değil, dünya genelinde de nadir görülen teknolojik komplekslerden biri olması bekleniyor.

“Veri Merkezleri Vadisi” ve devasa kapasite

Programın merkezi unsuru, Pavlodar bölgesinin Ekibastuz şehrinde yer alacak “Veri Merkezleri Vadisi” (Data Center Valley) projesi olacak. Burada, enerji potansiyeli 1 GW'a kadar ulaşan büyük bir kampüsün inşası planlanıyor. İnşaat için halihazırda 1,4 bin hektarlık alan ayrılmış olup, bu bölge küresel teknoloji devlerinin sunucularına ev sahipliği yapacaktır.

Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanı Jaslan Madiev'e göre, yatırımlar NVIDIA'nın GB300 ve Vera Rubin platformları dahil olmak üzere en yeni nesil hızlandırıcılarının kurulmasına olanak tanıyacak. Bu teknolojiler, yapay zeka sistemlerinin bir sonraki neslini temsil etmekte olup, karmaşık sinir ağlarının eğitilmesinde ve büyük veri işleme süreçlerinde benzersiz bir hız sağlamaktadır.

Ekonomik verimlilik ve stratejik hedefler

Hükümetin hesaplamalarına göre, bu projenin hayata geçirilmesi ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Beklenen sonuçlar şunlardır:

Yıllık ihracat gelirini en az 3 milyar dolara çıkarmak;

Yeni yüksek teknolojik iş imkanları yaratmak;

Uluslararası teknoloji şirketlerini ülke pazarına çekmek;

Bölgesel dijital altyapı konusunda liderliği ele geçirmek.

Başbakan Oljas Bektenov, yapay zeka ve dijital altyapıyı geliştirmenin ülkenin stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Ona göre projenin temel amacı, küresel dijital hizmetler ve büyük uluslararası teknoloji platformları için elverişli bir alan yaratmaktır.

Eğer bu proje açıklanan ölçekte gerçekleşirse, Kazakistan dünyanın en güçlü hesaplama komplekslerinden birine sahip olacak. Bu durum, devletler arasında yapay zeka kapasitesi için süren küresel rekabette ülkenin konumunu ciddi şekilde güçlendirecektir. Ixbt.com verilerine göre, böyle bir altyapı, Özbekistan dahil bölgedeki komşu ülkeler için de dijital iş birliği ve yeni teknolojik fırsatların kapısını aralayabilir.