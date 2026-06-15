Siber Güvenlik Uzmanları ABD Hükümetinin Anthropic Modellerine Getirdiği Yasakla Karşı Çıktı

Dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanları ve sektör kıdemlileri, ABD hükümetine yazdıkları açık mektupla, Anthropic şirketinin en güçlü yapay zeka modelleri olan Fable ve Mythos için getirilen ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasını talep ediyor. Uzmanlara göre, böyle bir yasak siber savunmacıları kritik araçlardan mahrum bırakarak ulusal güvenliğe faydadan çok zarar verebilir. Techcrunch.com haber veriyor.

Açık mektupta, bu kısıtlamalar nedeniyle yazılımlardaki zafiyetlerin tespit edilmesi ve giderilmesi imkanlarının kısıtlandığı vurgulanıyor. Uzmanlar, "rakiplerimiz hızla gelişirken, savunmacıların elindeki en iyi imkanların haksız yere alınması tehlikelidir" uyarısında bulunuyor. Bu çağrı, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçeleriyle Anthropic modellerinin ihracatını kısıtlama talimatı vermesinin ardından geldi.

Savunmacılar Silahsızlandırılıyor

Bugüne kadar bu mektup 76 saygın uzman tarafından imzalandı. Bunlar arasında Facebook'un eski güvenlik bölümü başkanı Alex Stamos, Apple'ın eski güvenlik mimarisi yöneticisi Jon Callas ve Bugcrowd platformunun kurucusu Casey Ellis gibi tanınmış isimler yer alıyor. Uzmanlar, hükümetin bu kararının siber suçlulara avantaj sağlayacağından endişe ediyor.

Anthropic verilerine göre, Mythos modeli Nisan ayında tanıtıldığında, güvenlik sistemlerindeki açıkları bulmada o kadar güçlüydü ki şirket erişimi sıkı bir şekilde kısıtlamak zorunda kaldı. Başlangıçta sadece 50 civarında şirkete izin verilirken, daha sonra bu liste 15 ülkedeki 150 kuruluşa genişletilmişti. Ancak hükümet talimatının ardından Anthropic, dünya genelinde bu modellere erişimi durdurdu.

Yasağın Arkasındaki Şüpheli Nedenler

Yakın zamanda kamuoyuna sunulan Fable modeli, Mythos'un genel versiyonudur ve biyoloji, kimya ve siber güvenlik alanlarında kullanılmaması için katı kısıtlamalara sahiptir. Ancak uzmanlar, bu kısıtlamaların aşırı olduğunu ve basit güvenlik sorgularını bile engellediğini belirtiyor. Beyaz Saray'ın ihracat kontrolü kararı, Fable modelindeki koruma sisteminin aşılabileceğine (jailbreaking) dair bir rapora dayanmış olabilir.

Luta Security kurucusu Katie Moussouris'e göre, Amazon araştırmacıları tarafından hazırlanan gizli bir raporda bu modelin "kırılma" yöntemi gösterilmişti. Ancak Moussouris, bunun aslında gerçek bir siber saldırı olmadığını vurguluyor. Araştırmacılar sadece modelden açık kodlardaki belirli hataları düzeltmesini istemişler, bu da bir siber saldırı için yeterli bir temel oluşturamaz.

Bu durum, yapay zeka teknolojilerinin düzenlenmesi ve bunların güvenlik alanındaki rolü hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Eğer ABD hükümeti kararını gözden geçirmezse, yerel siber güvenlik şirketleri uluslararası pazarda rekabetçiliğini kaybedebilir ve küresel ağlar risk altında kalabilir.