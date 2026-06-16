AI Gadget Pazarında Yeni Lider: Plaud Şirketinin Geliri 100 Milyon Doları Aştı

·29·Teknoloji
AI Gadget Pazarında Yeni Lider: Plaud Şirketinin Geliri 100 Milyon Doları Aştı

Yapay zekaya dayalı donanım pazarı bugünlerde zorlu bir dönemden geçiyor. Birçok girişimin başarısız olduğu bir dönemde, Plaud şirketi yenilikçi yaklaşımıyla sektörde gerçek bir dönüm noktası yarattı. Bilindiği üzere, şirketin yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 100 milyon dolar sınırının üzerine çıktı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Plaud, temel olarak toplantıları ve müzakereleri kaydedip bunları metne dönüştüren ve analiz eden akıllı cihazlar üretmektedir. Bugüne kadar şirket, Plaud Pin ve akıllı telefonların arkasına yapışan kredi kartı formundaki gadgetlar dahil olmak üzere 2 milyondan fazla cihaz satmayı başardı. Bu sonuç, AI donanım segmentinde nadir görülen bir başarı olarak kabul ediliyor.

Ekranların Olmadığı Bir Geleceğe Doğru

Şirketin kurucusu ve CEO'su Nathan Xu, çoğu AI şirketinin monitör arkasındaki yazılıma odaklandığı bir dönemde Plaud'un farklı bir yol seçtiğini vurguladı. Ona göre, gerçek anlamda önemli iletişimler klavye aracılığıyla değil, canlı sohbetler sırasında gerçekleşir. Bu nedenle şirket, ekransız bir arayüz yaratarak insanların dikkatini konuşmacıya vermesini sağladı.

Plaud cihazları konuşmaları kaydeder, bunların kısa bir özetini (summary) çıkarır ve yapılması gereken görevlerin listesini oluşturur. Bu, özellikle çok sayıda toplantı yapan uzmanlar ve kurumsal müşteriler için oldukça kullanışlı bir araç haline geldi. TechCrunch'ın verilerine göre, şirketin gelirinin ana kısmı tam olarak abonelik hizmetlerinden geliyor.

Şu anda kullanıcıların yaklaşık yüzde 50'si ücretsiz temel plandan ücretli Pro veya sınırsız planlara geçiyor. Şirket şu an için ayrı bir yazılım aboneliği satmıyor; ücretli hizmetlerden yararlanmak için kullanıcının bir Plaud cihazına sahip olması gerekiyor. Geçen yıl 179 dolarlık Plaud Pro modeli, bu yıl ise benzer fiyattaki Plaud Pin S tanıtılmıştı.

Rekabet ve Genişleme

Plaud sadece fiziksel cihazları değil, aynı zamanda yazılım ekosistemini de geliştiriyor. Yakın zamanda kurumsal müşteriler için Plaud Teams platformu ve çevrimiçi toplantıların ses kayıtlarını işleyen bir masaüstü uygulaması yayına alındı. Bu durum, şirketin sadece bireysel kullanıcılarla değil, büyük işletme yapılarıyla da çalışmasına olanak tanıyor.

  • Plaud cihazları kompakt tasarımı ve uzun ömürlü bataryası ile öne çıkıyor;
  • Kullanıcılara her ay 300 dakika ücretsiz transkripsiyon sunuluyor;
  • Yapay zeka, konuşmadaki en önemli noktaları otomatik olarak belirler.
Ancak pazarda rekabet de giderek artıyor. Anker, Viaim, Vibe ve Pocket gibi markalar da kendi AI diktafonları ve akıllı yardımcılarıyla bu segmentte yer edinmeye çalışıyor. Buna rağmen Plaud, donanım ve yazılımı harmanlayan iş modeli sayesinde şimdilik liderliğini koruyor.

PlaudYapay ZekaGadgetlarTeknolojiStartup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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