Evrenin Genişliği ve Fizik Yasaları: Uzaylılar Dünyaya Neden Gelemez?

·61·Teknoloji
Evrenin Genişliği ve Fizik Yasaları: Uzaylılar Dünyaya Neden Gelemez?

Son zamanlarda ABD hükümeti tarafından gizli belgelerin yayınlanması ve ünlü yönetmen Steven Spielberg'in uzaylılar hakkındaki yeni projeleri ışığında, Dünya'yı ziyaret edebilecek doğaüstü varlıklar hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. ABD ve Avustralya'da yapılan anketler, nüfusun yaklaşık üçte birinin uzaylıların gezegenimizi ziyaret ettiğine inandığını gösteriyor. Ancak modern fizik yasaları ve evrenin devasa ölçeği, böyle ziyaretlerin gerçekleşmesini neredeyse imkansız kılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu tür yolculukların önündeki ilk ve en temel engel mesafedir. Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri, Dünya'dan yaklaşık 40 trilyon kilometre uzaklıktadır. Bu mesafeyi ışık hızında kat etmek 4,3 yıl sürer. İnsanlığın yarattığı en hızlı araç olan Parker Solar Probe sondası ise yalnızca 191 km/s hızla hareket etmektedir ve bu, ışık hızının sadece %0,064'üne tekabül eder. Bu hızla en yakın komşu yıldıza ulaşmak 6.650 yıl gerektirir.

Zaman ve Enerji Sorunu

Işık hızına yakın hızlarda hareket etme imkanı doğsa bile, Albert Einstein tarafından ortaya atılan görelilik teorisi devreye girer. Hız arttıkça zamanın akışı yavaşlar. Örneğin, NASA astronotu Scott Kelly Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yıl yaşayıp döndüğünde, Dünya'daki ikizinden birkaç milisaniye daha "genç" olduğu tespit edildi. Yıldızlararası mesafelerde bu etki o kadar güçlenir ki, uzaya çıkan mürettebat geri döndüğünde Dünya'daki yaşam yüzlerce yıl değişmiş olabilir.

Bir sonraki ciddi kısıtlama enerji ile ilgilidir. Fizik yasalarına göre, bir nesne ışık hızına yaklaştıkça kütlesi artar ve onu daha fazla hızlandırmak için sonsuz miktarda enerji gerekir. Günümüzde insanlığın elindeki hiçbir enerji kaynağı böyle devasa bir gemiyi harekete geçirmeye muktedir değildir.

Evrenin kendisi de gezginler için tehlikeli bir ortamdır. Uzay vakum olarak kabul edilse de, orada gaz ve toz parçacıkları mevcuttur. Aşırı yüksek hızda hareket eden bir gemi için tek bir hidrojen atomu bile güçlü bir radyasyon kaynağına dönüşerek gemiyi ve mürettebatını yok edebilir.

Teorik olarak Alcubierre sürücüsü gibi ışık hızından hızlı hareket modelleri mevcut olsa da, bunlar şu an için sadece kağıt üzerindeki matematiksel hesaplamalardır. Pratikte ise, uzaylılar var olsa bile, Dünya'ya ulaşmaları için fizik yasalarını tamamen devre dışı bırakmaları gerekir ki bu, mevcut bilimsel görüşlere göre imkansızdır.

EvrenFizikBilimNASAUzaylılar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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