Rollme Hero D5: GPS ve Çevrimdışı Navigasyon Özellikli Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Tanıtıldı

·4·Teknoloji
Rollme Hero D5: GPS ve Çevrimdışı Navigasyon Özellikli Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Tanıtıldı

Akıllı cihazlar pazarında yerini sağlamlaştıran Rollme markası, yeni Hero D5 modelini tanıttı. Bu gadget, sadece uygun fiyatıyla değil, aynı zamanda pahalı amiral gemisi modellerine özgü teknik özellikleriyle, özellikle de otonom navigasyon sistemiyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, Rollme Hero D5 modeli yaklaşık 70 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Cihazın temel ayırt edici özelliği navigasyon sistemidir; saat, altı uydu sistemiyle çalışabilen çift bantlı bir GPS modülüne sahiptir. En önemlisi, kullanıcılar internete bağlı olmadan çevrimdışı haritaları kullanabilirler, bu da gezginler ve ekstrem spor tutkunları için oldukça kullanışlıdır.

Ekran Özellikleri ve Dayanıklı Gövde

Saat, 466 × 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekran, dış etkenlere karşı Panda Glass koruyucu cam ile korunmaktadır. Cihazın gövdesi çinko alaşımı ve plastikten üretilmiş olup, iki farklı renk seçeneğiyle öne çıkmaktadır. Kontrolü kolaylaştırmak için gövdenin yan tarafına üç adet fiziksel düğme yerleştirilmiştir.

Rollme Hero D5 sadece dış görünüşüyle değil, iç özellikleriyle de etkiliyor. Cihaz ATS3085S çip tabanlı çalışıyor ve Bluetooth 5.3 teknolojisi üzerinden akıllı telefona bağlanıyor. Ayrıca, saatin içine yerleştirilmiş hoparlör sayesinde arama yapma imkanı bulunmaktadır.

Sağlık ve Spor Fonksiyonları

Sağlık takibi için cihaza VC30F HRS sensörü entegre edilmiştir. Bu sensör şu göstergeleri izler:
  • Sürekli kalp atış hızı (nabız) ölçümü;
  • Kandaki oksijen seviyesi (SpO2) kontrolü;
  • Uyku kalitesi ve süresi analizi;
  • Günlük fiziksel aktivite takibi.

Sporcular için 170'den fazla antrenman modu sunulmuştur. Ayrıca gadget'ta altimetre, barometre ve elektronik pusula mevcuttur. 5 ATM seviyesindeki su koruma sistemi, saatle yüzmeye ve sığ sularda dalış yapmaya olanak tanır.

Cihazın bir diğer avantajı ise gücüdür. 600 mAh kapasiteli batarya uzun süreli otonom çalışma sağlar ve manyetik şarj cihazı ile şarj edilir. Bu fiyat kategorisindeki cihazlar arasında çevrimdışı navigasyon ve bu kadar yüksek kapasiteli bataryaya sahip modellerin nadir olduğu göz önüne alındığında, Hero D5'in kendi segmentinde güçlü bir rekabet yaratması bekleniyor.

RollmeHero D5Akıllı SaatTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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