Elon Musk: Grok AI 2026'ya Kadar Uzun Metrajlı Filmler Oluşturacak

·24·Teknoloji
Elon Musk: Grok AI 2026'ya Kadar Uzun Metrajlı Filmler Oluşturacak

Dünyaca ünlü milyarder ve teknoloji lideri Elon Musk, sinema endüstrisinde devrim niteliğinde değişikliklerin yaşanacağını öngörüyor. xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok AI modeli, önümüzdeki iki yıl içinde insan müdahalesi olmadan uzun metrajlı kurmaca filmler oluşturma yeteneğine sahip olacak. Girişimci bunu X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabında duyurdu. Ixbt.com'un haberine göre.

Bu sansasyonel açıklama, xAI ekibi tarafından sunulan "Odysseia" destanı için hazırlanan fragmanın ardından geldi. Grok Imagine Video 1.5 modeli kullanılarak oluşturulan bu video klip, Homeros'un ünlü eserinden uyarlanmış olup AI'nın görsel içerik üretme konusundaki devasa potansiyelini sergiledi. İki dakikadan fazla süren klip, 1970'lerin Hollywood sineması tarzında hazırlanmış 36 farklı sahneden oluşuyor.

Sinema Sanatında Yeni Bir Dönem

Sunulan fragmanda savaş sahneleri, karakterlerin yakın çekimleri ve karmaşık kinematografik kompozisyonlar yer alıyor. En şaşırtıcı olanı, bu videonun oluşturulmasında geleneksel çekim süreçleri, oyuncular veya dekorlar kullanılmamış olmasıdır. Tüm kareler bir sinir ağı tarafından sıfırdan oluşturulmuştur. Uzmanlar, videoda o dönemin film estetiğinin ve klasik kurgu tarzının çok net bir şekilde yansıtıldığını belirtiyor.

Elon Musk bu gösteriye kısaca "Uzun metrajlı filmler gelecek yılın sonuna kadar ortaya çıkacak" şeklinde yorum yaptı. Bu, önceki tahminlere göre çok daha cesur bir tarihtir; zira milyarder kısa bir süre önce Grok tarafından oluşturulan gerçek kaliteli sinema filmlerinin 2027'de sunulacağını söylemişti. Artık teknolojinin gelişim hızının bu süreci hızlandırması bekleniyor.

Rekabet ve Teknolojik Yarış

Şu anda Grok modeli, OpenAI'nin Sora'sı veya Google tarafından geliştirilen görsel üretim sistemleri ile ciddi bir rekabete girmiş durumda. xAI projesi, açıklığı ve film stüdyolarıyla iş birliği yapmaya hazır olmasıyla öne çıkmayı hedefliyor. Eğer Musk'ın planları gerçekleşirse, gelecekte yönetmenler sadece metin komutları (prompt) yardımıyla karmaşık olay örgüsüne sahip filmler oluşturma imkanına sahip olacaklar.

Özbek kullanıcılar ve yerel içerik üreticileri için de bu haber büyük önem taşıyor. Şu anda Grok ve benzeri modeller temel olarak İngilizce dilinde mükemmel çalışsa da, önümüzdeki yıllarda çok dilli yeteneklerinin genişlemesi bekleniyor. Bu da gelecekte düşük bütçelerle bile yüksek kaliteli görsel efektlere sahip ulusal içerikler üretilmesinin önünü açabilir.

ixbt.com verilerine göre, AI'nın bu denli hızlı gelişimi Hollywood'da da çeşitli tartışmalara neden oluyor. Oyuncular ve senaristler işlerini kaybetmekten endişe etseler de, Elon Musk bu teknolojiyi yaratıcılığı kısıtlayan değil, onu yeni bir aşamaya taşıyan bir araç olarak değerlendiriyor. 2026 yılının sonunun sinema endüstrisi için gerçek bir sınav dönemi olması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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