Texas'ta büyük siber saldırı: 3 milyondan fazla ehliyet ve pasaport bilgisi çalındı

·25·Teknoloji
Texas'ta büyük siber saldırı: 3 milyondan fazla ehliyet ve pasaport bilgisi çalındı

ABD'nin Texas eyaletinde devlet sistemlerine düzenlenen büyük bir siber saldırı sonucunda, 3 milyondan fazla vatandaşın kişisel verileri hackerların eline geçti. Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu olay bölgede bu yıl kaydedilen en büyük veri sızıntılarından biri olarak nitelendirildi. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildirdi .

Saldırının hedefi Texas Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı (Texas Parks & Wildlife) oldu; hackerlar, avcılık ve balıkçılık lisanslarının satışını gerçekleştiren harici bir vendor (hizmet sağlayıcı şirket) sistemine sızmayı başardı. Eyalet sakinleri ve ziyaretçileri, ilgili izinleri bu sistem üzerinden almaktaydı.

Güvenlik sistemindeki zafiyet ve çalınan veriler

TechCrunch'ın haberine göre, siber suçlular sadece ehliyet ve pasaport numaralarını değil, aynı zamanda kullanıcıların e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve ikamet adreslerini de ele geçirdi. Bu tür bilgilerin ifşası, gelecekte kimlik hırsızlığı ve çeşitli finansal dolandırıcılıklar için zemin hazırlayabilir.

Departman yetkilileri, siber güvenlik biriminin olayı yakın zamanda tespit ettiğini belirtti ancak saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve niteliğine dair kesin detaylar henüz açıklanmadı. Ayrıca, veri tabanından sorumlu olan vendorun ismi de gizli tutuluyor.

Şu ana kadar hackerlar tarafından herhangi bir talepte bulunulduğuna veya çalınan verilerin satışa çıkarıldığına dair resmi bir bilgi yok. Texas hükümeti, etkilenen vatandaşları uyarmak ve siber saldırının etkilerini gidermek için önlemler aldığını bildirdi.

Küresel siber güvenlik sorunları

Bu olay, devlet kurumları ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar arasındaki veri paylaşımının ne kadar savunmasız olabileceğini bir kez daha gösterdi. Özbekistan'da da dijitalleşme süreçlerinin hızlandığı bir dönemde, kişisel veri tabanlarının korunması ve uluslararası siber güvenlik standartlarına uyum kritik bir önem taşıyor.

Uzmanlar, Texas'taki gibi olayların genellikle sistemdeki güncel olmayan yazılımlar veya insan faktörü nedeniyle meydana geldiğini vurguluyor. Şu anda ABD federal servisleri olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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