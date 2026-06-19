Y Combinator Demo Day: Yapay Zeka ve Savunma Teknolojileri Pazarında Yeni Bir Dönem

Dünyanın en prestijli girişim hızlandırıcılarından biri olan Y Combinator, sıradaki Demo Day etkinliğini tamamladı. 2024 bahar sezonunda sunulan projeler arasında savunma teknolojileri, robotik ve yapay zeka (AI) altyapısına odaklanan girişimler temel ilgiyi çekti. TechCrunch, sekiz büyük yatırımcıyla görüşerek bu sezonun en gelecek va dikkat çekici şirketlerinin listesini hazırladı. Techcrunch.com haber veriyor.

Uzmanların belirttiğine göre, bu yılki girişimlerin değerlemeleri beklenenden çok daha yüksek oldu. Özellikle en az iki şirket 175 milyon doların üzerinde değerlendi. Yatırımcılar, özellikle daha önce başarılı projeler gerçekleştirmiş deneyimli kuruculara sahip girişimlere büyük miktarlarda yatırım yapmaya hazır olduklarını gösteriyorlar. Bu durum, girişim sermayesi pazarında kaliteli ekiplere olan talebin hala yüksek olduğunun bir kanıtıdır.

Savunma ve Güvenlik: 9 Mothers Projesi

Sezonun en büyük yıldızlarından biri 9 Mothers girişimi oldu. Şirket, dron karşıtı yapay zeka sistemleri geliştiriyor. Rusya-Ukrayna çatışması fonunda küçük dronların savaş alanındaki öneminin artması ve kayıpların yaklaşık yüzde 80'inin bunlardan kaynaklanması, bu projeye olan ilgiyi keskin bir şekilde artırdı.

9 Mothers tarafından sunulan robotize sistem, saatte 60 mil hızla hareket eden dronları izleme ve yok etme yeteneğine sahip. En önemlisi, bu çözüm mevcut pahalı benzerlerinden çok daha ucuz olmasıyla ayrışıyor. Şirket şu anda 1,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş durumda ve yıl sonuna kadar sözleşme hacmini 35 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. Yatırımcılara göre, girişimin toplam değeri 200 milyon doları aşarak Y Combinator tarihinin en değerli projelerinden biri haline gelebilir.

Yazılım Testi: Arga Labs İnovasyonu

Dikkat çeken bir diğer proje ise AI ajanları için "dijital ikiz" (digital twin) ortamı oluşturan Arga Labs. Günümüzde yapay zeka yazılım kodlarını çok hızlı bir şekilde oluşturuyor, ancak geleneksel test ortamları (sandboxes) bu hıza ayak uyduramıyor. Bu durum, yazılım geliştirme sürecinde ciddi bir engel haline geliyor.

Arga Labs, şirket yazılımının bir kopyasını anında oluşturarak bu sorunu çözüyor. Bu, AI ajanlarının yeni kodları ana sisteme zarar vermeden güvenli ve hızlı bir şekilde test etmesine olanak tanıyor. Bu teknolojik çözümün, büyük IT şirketleri için üretim sürecini birkaç kat hızlandırması bekleniyor.

Genel olarak, mevcut Demo Day sonuçları, küresel pazarda sadece teorik AI projelerinin değil, aynı zamanda gerçek sorunları çözen, özellikle savunma ve altyapıyı optimize eden teknolojilere yapılan yatırımların arttığını gösteriyor. Özbek girişimciler ve yatırımcılar için de küresel pazardaki bu trendler, gelecekteki yönelimleri belirlemede önemli bir öneme sahip.