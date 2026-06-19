Blue Origin Patlama Sonrası Toparlanıyor: New Glenn Yıl Sonuna Kadar Uçuşa Hazırlanıyor

Milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin şirketi, 28 Mayıs'ta New Glenn roketiyle meydana gelen patlamanın etkilerini gidermek ve uçuşları yeniden başlatmak için aktif çalışmalara başladı. Cape Canaveral'daki LC-36 fırlatma kompleksinde meydana gelen bu olay şirketin planları için ciddi bir sınav olsa da, yönetim yıl sonuna kadar ilk uzay uçuşlarını gerçekleştirme niyetinden vazgeçmedi. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Paris'te düzenlenen VivaTech konferansında Jeff Bezos ve şirket CEO'su Dave Limp, olayın detayları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Onların ifadelerine göre, patlama sonucunda fırlatma rampası ciddi hasar gördü: özellikle yıldırım koruma kulesi çöktü ve roketi dikey konuma getiren taşıma-kurulum kompleksi tamamen yok oldu. ixbt.com'un bilgisine göre, olay yerindeki temizlik çalışmaları çoktan tamamlandı ve yeniden inşa süreci başladı.

Yıkımın boyutuna rağmen, Blue Origin yönetimi durumun daha kötü olabileceğini vurguluyor. Fırlatma rampasının en kritik kısımları, yakıt tankları ve temel yer üstü ekipmanları dahil olmak üzere zarar görmedi. Şu anda bölgede 400'den fazla özel inşaat ekipmanı çalışıyor, bu da restorasyon hızının yüksek olduğunu gösteriyor.

Teknik Değişiklikler ve Güvenlik Önlemleri

Blue Origin henüz patlamanın kesin nedenlerini açıklamadı, ancak uzmanlar roketin yapısında ve yer altı altyapısında bazı değişiklikler yapılacağını tahmin ediyor. Dave Limp'e göre, gelecekte roketi fırlatma masasına yerleştirmenin yeni bir şeması uygulanabilir. Bu, gelecekteki olası kazalarda değerli taşıma-kurulum kompleksini kaybetme riskini azaltacaktır.

Bu talihsiz olaya rağmen, şirketin sipariş portföyü hala oldukça güçlü. Blue Origin, NASA ile Artemis ay programı kapsamında iş birliğine devam ediyor ve Blue Moon iniş aracını geliştirmek için çalışıyor. Ayrıca şirket, BE-7 motorunun testlerine devam ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen testlerden birinde bu motor 41 dakika boyunca kesintisiz çalıştı, bu da kendi sınıfındaki üniteler için bir rekor olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre, New Glenn roketinin başarılı uçuşu, Blue Origin'e SpaceX gibi rakipleriyle eşitlenme imkanı sağlayacak. Ağır sınıftaki bu roketin sadece ticari uyduları değil, aynı zamanda insanlığın Ay'a dönüşüyle ilgili kritik yükleri de yörüngeye taşıması bekleniyor. Şu anda tüm dünya uzay endüstrisi temsilcileri, şirketin yıl sonuna kadar vaat edilen fırlatmayı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini dikkatle takip ediyor.