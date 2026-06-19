Blue Origin Patlama Sonrası Toparlanıyor: New Glenn Yıl Sonuna Kadar Uçuşa Hazırlanıyor

·15·Teknoloji
Blue Origin Patlama Sonrası Toparlanıyor: New Glenn Yıl Sonuna Kadar Uçuşa Hazırlanıyor

Milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin şirketi, 28 Mayıs'ta New Glenn roketiyle meydana gelen patlamanın etkilerini gidermek ve uçuşları yeniden başlatmak için aktif çalışmalara başladı. Cape Canaveral'daki LC-36 fırlatma kompleksinde meydana gelen bu olay şirketin planları için ciddi bir sınav olsa da, yönetim yıl sonuna kadar ilk uzay uçuşlarını gerçekleştirme niyetinden vazgeçmedi. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Paris'te düzenlenen VivaTech konferansında Jeff Bezos ve şirket CEO'su Dave Limp, olayın detayları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Onların ifadelerine göre, patlama sonucunda fırlatma rampası ciddi hasar gördü: özellikle yıldırım koruma kulesi çöktü ve roketi dikey konuma getiren taşıma-kurulum kompleksi tamamen yok oldu. ixbt.com'un bilgisine göre, olay yerindeki temizlik çalışmaları çoktan tamamlandı ve yeniden inşa süreci başladı.

Yıkımın boyutuna rağmen, Blue Origin yönetimi durumun daha kötü olabileceğini vurguluyor. Fırlatma rampasının en kritik kısımları, yakıt tankları ve temel yer üstü ekipmanları dahil olmak üzere zarar görmedi. Şu anda bölgede 400'den fazla özel inşaat ekipmanı çalışıyor, bu da restorasyon hızının yüksek olduğunu gösteriyor.

Teknik Değişiklikler ve Güvenlik Önlemleri

Blue Origin henüz patlamanın kesin nedenlerini açıklamadı, ancak uzmanlar roketin yapısında ve yer altı altyapısında bazı değişiklikler yapılacağını tahmin ediyor. Dave Limp'e göre, gelecekte roketi fırlatma masasına yerleştirmenin yeni bir şeması uygulanabilir. Bu, gelecekteki olası kazalarda değerli taşıma-kurulum kompleksini kaybetme riskini azaltacaktır.

Bu talihsiz olaya rağmen, şirketin sipariş portföyü hala oldukça güçlü. Blue Origin, NASA ile Artemis ay programı kapsamında iş birliğine devam ediyor ve Blue Moon iniş aracını geliştirmek için çalışıyor. Ayrıca şirket, BE-7 motorunun testlerine devam ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen testlerden birinde bu motor 41 dakika boyunca kesintisiz çalıştı, bu da kendi sınıfındaki üniteler için bir rekor olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre, New Glenn roketinin başarılı uçuşu, Blue Origin'e SpaceX gibi rakipleriyle eşitlenme imkanı sağlayacak. Ağır sınıftaki bu roketin sadece ticari uyduları değil, aynı zamanda insanlığın Ay'a dönüşüyle ilgili kritik yükleri de yörüngeye taşıması bekleniyor. Şu anda tüm dünya uzay endüstrisi temsilcileri, şirketin yıl sonuna kadar vaat edilen fırlatmayı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini dikkatle takip ediyor.

Blue OriginJeff BezosNew GlennNASAUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Anthropic'in Claude Modeli Robot Kontrolünde İnsanları Geride BıraktıAnthropic'in Claude Modeli Robot Kontrolünde İnsanları Geride BıraktıBugün, 03:30Xiaomi Avrupa'da uygun fiyatlı TV FX Mini LED 2026 televizyon serisini tanıttıXiaomi Avrupa'da uygun fiyatlı TV FX Mini LED 2026 televizyon serisini tanıttıBugün, 02:55Baseten girişimi 1,5 milyar dolar yatırım alarak piyasa değerini hızla artırdıBaseten girişimi 1,5 milyar dolar yatırım alarak piyasa değerini hızla artırdıBugün, 02:26Çin, Kuantum Çipleri İçin Ultra Saf Silikon-28 Üretimine BaşladıÇin, Kuantum Çipleri İçin Ultra Saf Silikon-28 Üretimine BaşladıBugün, 02:25Plastik İşlemci ve Sahte Çipler: Piyasalarda GeForce RTX 4090 Maketleri Ortaya ÇıktıPlastik İşlemci ve Sahte Çipler: Piyasalarda GeForce RTX 4090 Maketleri Ortaya ÇıktıBugün, 02:23Kanada'da Buza Dayanıklı Benzersiz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali GeliştirildiKanada'da Buza Dayanıklı Benzersiz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali GeliştirildiBugün, 02:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı