Xiaomi Avrupa'da uygun fiyatlı TV FX Mini LED 2026 televizyon serisini tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Avrupa pazarı için tasarlanan yeni TV FX Mini LED 2026 televizyon serisini resmen tanıttı. Bu seri, yüksek kaliteli görüntü teknolojisini uygun fiyatla birleştirmesiyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni cihazlar Mini LED panellerle donatılmış olup fiyatları birçok modern akıllı telefondan bile daha düşük belirlenmiş. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seride üç farklı boyutta model yer alıyor: 43, 55 ve 65 inç ekranlar. Fiyat politikası oldukça rekabetçi; en küçük model 350 euro, 55 inçlik versiyon 500 euro ve en büyük 65 inçlik seçenek 650 euro olarak fiyatlandırılıyor. Bu fiyatların, Mini LED teknolojisine sahip televizyon segmentinde yeni standartlar belirlemesi bekleniyor.

Teknik özellikler ve görüntü kalitesi

Tüm modeller 3840 × 2160 piksel (4K) çözünürlüğünde Mini LED panellerle donatılmıştır. Mini LED teknolojisi, geleneksel LED ekranlara kıyasla daha yüksek kontrast ve daha derin siyahlar sunmasıyla öne çıkıyor. Cihazların temel ekran yenileme hızı 60 Hz'dir, ancak sistem Full HD (1920 × 1080) modunda 120 Hz hızını destekleyebilmektedir.

Oyuncular için Xiaomi mühendisleri özel bir çözüm sundu: televizyonlarda 120 Hz hızını destekleyen bir adet HDMI giriş portu bulunuyor. Bu, oyun konsolu sahiplerinin akıcı ve dinamik bir görüntünün keyfini çıkarmasını sağlıyor. Ayrıca cihazlar, dört çekirdekli Cortex-A55 işlemci tabanlı çalışıyor.

Yazılım ve akıllı özellikler

TV FX Mini LED 2026 serisi Fire TV platformu ile çalışıyor. Bu, kullanıcılara en popüler yayın servislerine ve uygulamalara sınırsız erişim imkanı sunuyor. Ayrıca, Xiaomi TV+ servisi aracılığıyla birçok ücretsiz televizyon kanalını izleme imkanı da mevcut. Cihazın bellek kapasiteleri de yeterli: 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı entegre edilmiş.

Televizyonların ek özellikleri şunları içerir:

Çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth modülü;

Uzaktan kumanda üzerinden sesli komut verme fonksiyonu;

Modern ve ince çerçeveli tasarım;

Çeşitli harici cihazları bağlamak için genişletilmiş port seti.

Bu yeni modellerin yakın zamanda paralel ithalat veya resmi distribütörler aracılığıyla Özbekistan pazarına da girme olasılığı yüksek. Uygun fiyat ve ileri teknolojinin uyumu, Xiaomi markasının televizyon pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet edecektir.