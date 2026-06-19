Bosch İlk Kez Elektrik Bisikletler İçin Tekerlek İçi Motor Tanıttı

Alman teknoloji devi Bosch, elektrikli bisiklet pazarında devrim niteliğinde bir adım atarak ilk Hub Line platformasını tanıttı. Şirket tarihinde ilk kez motor, doğrudan arka tekerleğin içine yerleştirilen (hub motor) formatta geliştirildi. Bosch uzmanları şimdiye kadar yalnızca merkezi, yani pedal kısmına yerleştirilen motorlara odaklanmıştı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Yeni Hub Line sistemi sadece ayrı bir motor değil, aynı zamanda üreticiler için tasarlanmış bütünsel bir ekosistemdir. Cihazın en temel avantajı kompaktlığıdır: motorun ağırlığı sadece 2,3 kilogram, çapı ise yaklaşık 100 milimetredir. Bu boyutlar, motoru tekerlek içinde neredeyse görünmez kılarak bisikletin genel tasarımını bozmuyor.

Teknik Özellikler ve Güç

ixbt.com verilerine göre, yeni motor 400 W pik güce ve 45 Nm torka sahip. Şu an tanıtılan versiyon, Avrupa pazarındaki katı mevzuat gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış. Bu güç, şehir içi ulaşım ve orta seviyeli eğimlerin aşılması için yeterli kabul ediliyor.

Motorun yanı sıra Bosch, yeni PowerTube 360 bataryasını da duyurdu. Bu batarya 360 Wh kapasiteye sahip ve ağırlığı 2,1 kilogramdır. Üretici, bu çözümü maksimum menzilden ziyade hafifliğin ve kompaktlığın önemli olduğu şehir içi elektrikli bisikletler için uygun görüyor. Kullanıcının ek güce ihtiyacı olursa, sistem harici PowerMore 250 bataryası ile genişletilebilir.

Kontrol ve İş Birliği

Platformun içeriğinde ayrıca güncellenmiş kontrol organları da yer alıyor. Bunlar arasında LED Controller ve 2,4 inç ekrana sahip Intuvia 200 cihazı bulunuyor. Bu cihazlar, sürücünün hız, güç rezervi ve diğer önemli göstergeleri rahatça takip etmesine olanak tanıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Bosch kendi markası altında hazır elektrikli bisikletler üretmeyi planlamıyor. Şirket, üçüncü taraf üreticiler için bir bileşen tedarikçisi olarak kalmaya devam edecek. Avusturyalı Vello markası, bu yeni Hub Line sistemini kullanacağını onaylayan ilk şirketlerden biri oldu.

Özbekistan pazarında da elektrikli bisikletlere olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, Bosch gibi lider markaların kompakt ve hafif çözümleri, gelecekte yerel kullanıcılar için de daha konforlu ulaşım araçlarının ortaya çıkmasına hizmet edecektir.