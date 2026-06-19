Honor X80 Pro Max, Çölün 45 Derece Sıcağında 17 Saatlik Ekstrem Testten Geçti

Akıllı telefon pazarında otonomi yarışı yeni bir aşamaya geçiyor. Honor şirketi, yeni amiral gemisi Honor X80 Pro Max modelini resmi tanıtım öncesinde aşırı ağır iklim koşullarında test etti. Gobi Çölü'nde uzay alanı mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu deney, cihazın dayanıklılık kapasitesini pratikte kanıtladı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

ixbt.com yayınında bildirildiğine göre, akıllı telefon 45°C'lik kavurucu sıcakta, güneş ışığı altında 17 saat boyunca kesintisiz olarak kullanıldı. Cihaz; navigasyon, iletişim, veri işleme ve donanım tanılama gibi karmaşık görevler için kullanılmasına rağmen, gücü beklenenden çok daha yüksek bir sonuç gösterdi. Bilgiye göre, birkaç saatlik yoğun kullanımdan sonra bile batarya şarjı yüzde 89 seviyesindeydi ve ancak sabah saat 04:25'te yüzde 26'ya düştü.

Rekor Seviyede Batarya ve Teknik Özellikler

Honor X80 Pro Max modelinin bu kadar yüksek sonuçlar vermesinin nedeni, dördüncü nesil Qinghai Lake teknolojisi temelinde oluşturulmuş 11 000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu, günümüzdeki birçok amiral gemisi akıllı telefonun gücünün neredeyse iki katıdır. Ayrıca cihaz, 90 watt hızlı şarj sistemini desteklemektedir.

Akıllı telefon sadece bataryasıyla değil, ekranıyla da hayran bırakıyor. Bilgilere göre, cihaz 6,8 inç, 2788x1280 piksellik bir OLED ekranla donatılmış. Ekranın maksimum parlaklığı 2000 nit, yerel tepe parlaklığı ise şaşırtıcı bir şekilde 10 000 nit seviyesindedir. Bu, en parlak güneş ışığı altında bile görüntünün net bir şekilde görülmesini sağlar.

Yeni model sadece ekstrem sıcaklıklara değil, aynı zamanda mekanik etkilere karşı da dayanıklı olarak tasarlandı. Honor X80 Pro Max, su geçirmezlik ve darbe dayanıklılığı konusunda yüksek standartları karşılıyor. Bu da onu sadece sıradan kullanıcılar için değil, zorlu koşullarda çalışan uzmanlar için de ideal bir seçim haline getiriyor.

Bu haber Özbekistanlı kullanıcılar için de önem taşıyor, çünkü ülkemizin yaz aylarındaki sıcak ikliminde akıllı telefonların aşırı ısınması ve şarjının hızla tükenmesi güncel bir sorun olarak görülüyor. Honor X80 Pro Max gibi cihazlar, bu tür koşullarda istikrarlı çalışma garantisi veriyor. Cihazın 22 Haziran tarihinden itibaren Çin pazarlarında satışa çıkması bekleniyor.