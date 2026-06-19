DeepCool, Computex 2026 Fuarında Devrim Niteliğindeki Soğutma Sistemlerini Tanıttı

Bilgisayar bileşenleri pazarının lider oyuncularından biri olan DeepCool, Computex 2026 uluslararası fuarında en son teknolojik geliştirmelerini sergiledi. Şirketin bu yılki standı, temel olarak iki yöne odaklandı: yeni nesil buhar odaları (vapor chamber) ve soğutma sistemlerine entegre edilmiş dev ekranlar. ixbt.com'un bildirdiğine göre marka, sadece hava soğutucularda değil, aynı zamanda sıvı soğutma sistemleri (SJO) ve kasa segmentinde de ciddi yenilikler gerçekleştirdi. Ixbt.com haberi veriyor.

Hava soğutma sistemleri arasında Assassin V Vision modeli gerçek bir amiral gemisine dönüştü. Bu çift kuleli soğutucu, selefi Assassin IV modelinin mantıksal devamı olsa da yapısal olarak önemli ölçüde geliştirildi. Cihazın içine 140 mm boyutunda bir fan yerleştirilmiş olup, herhangi bir ekstra kablo olmadan açık kontaklar üzerinden güç almaktadır. Isı borularının sayısı sekize çıkarılmış, ancak en temel yenilik VC 2.0 buhar odasıdır. DeepCool mühendisleri, oda taban kalınlığının 1,2 mm'ye çıkarılmasının ısı tahliye verimliliğini 220 W'a kadar yükseltme imkanı sağladığını belirtti.

Ekranlar ve Akıllı İzleme Sistemleri

DeepCool, ürünlerinin görsel çekiciliğine de büyük önem veriyor. Assassin V Vision soğutucusunun üst kısmına, sadece sistem değerlerini izlemekle kalmayıp aynı zamanda ek bir ekran olarak da hizmet edebilen 4,5 inçlik bir IPS ekran yerleştirildi. Ekranı yönetmek için özel DeepCreative yazılımı geliştirildi. Ayrıca fuarda AK700 VC ve düşük profilli sistemler için tasarlanan AN600 VC modelleri de sergilendi. AN600 VC modeli, kompakt boyutlarını korurken ısı dağıtma kapasitesini 180 W'dan 220 W'a çıkarmayı başardı.

Sıvı soğutma sistemleri segmentinde LT360 Vision ARGB modeli dikkatleri üzerine çekti. Bu cihaz, kullanıcının kendi rahat ettiği açıya (90 dereceye kadar) ayarlayabildiği 4,5 inçlik dönebilir bir IPS ekrana sahip. Sistemin temelinde DeepCool'un altıncı nesil pompası yer alıyor. Bu tür çözümler sadece yüksek performans sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda modern oyuncular ve görsel estetiğe önem veren kullanıcılar için de ideal bir seçenek sunuyor.

İş İstasyonları İçin Özel Çözümler

Şirket profesyonel segmenti de unutmadı. StationX 620 modeli, AMD EPYC ve Threadripper gibi güçlü işlemcilerin bulunduğu iş istasyonları için özel olarak geliştirildi. Bu devasa soğutucu, 540 W'a kadar ısıyı etkili bir şekilde dağıtabiliyor. Yüksekliği 155 mm olup 12030 formatındaki yüksek dayanıklılıklı fanlarla donatılmıştır. Bu değerler, DeepCool ürünlerinin sadece ev tipi değil, sunucu düzeyindeki yüklere de hazır olduğunu gösteriyor.

Ayrıca standda yeni kasalar ve fan blokları da yer aldı:

CH690 LCD ve CH170 Plus UES: Genişletilmiş özelliklere sahip yeni nesil kasalar;

Genişletilmiş özelliklere sahip yeni nesil kasalar; FD36 ARGB: Üç adet 120 mm fanı birleştiren tek bir blok olup, montaj sürecini kolaylaştırır ve kablo sayısını azaltır;

Üç adet 120 mm fanı birleştiren tek bir blok olup, montaj sürecini kolaylaştırır ve kablo sayısını azaltır; Silentnox Pro 360: Gürültü seviyesi minimuma indirilmiş yeni SJO sistemi.

DeepCool tarafından sunulan bu teknolojilerin önümüzdeki aylarda dünya pazarına, buna Orta Asya bölgesi de dahil, girmesi bekleniyor. Bu durum, yüksek performanslı bilgisayar toplayanlar için soğutma konusunda yeni ve daha etkili seçenekler sunacaktır.