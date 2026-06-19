Mukesh Ambani Hindistan'ı Yapay Zeka Merkezi Yapmak İstiyor

·5·Teknoloji
Mukesh Ambani Hindistan'ı Yapay Zeka Merkezi Yapmak İstiyor

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani liderliğindeki Reliance Industries konglomeratı, küresel yapay zeka (AI) yarışında ülkenin milli şampiyonu olma niyetinde olduğunu açıkladı. Şirket; her telefon görüşmesi, mobil uygulama ve akıllı evler için tasarlanmış kapsamlı AI hizmetlerini hayata geçiriyor. Bu adım sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda Hindistan'ın ABD ve Çin teknolojilerine olan bağımlılığını azaltmaya yönelik stratejik bir harekettir. Bunu Techcrunch.com haber veriyor.

Mumbai'de gerçekleşen yıllık hissedarlar toplantısında Reliance temsilcileri, Jio Call Agent adı verilen yeni bir asistan tanıttılar. Bu AI asistanı doğrudan telefon görüşmelerine katılarak konuşmaları metne dönüştürebilir, özetler hazırlayabilir ve hatta taksi çağırmak veya yemek siparişi vermek gibi görevleri yerine getirebilir. ixbt.com'a göre, hizmet basitçe “Hey Jio” komutuyla etkinleştirilebiliyor.

Telefon görüşmelerinden akıllı ev sistemlerine kadar

Reliance, hizmetini ayrı bir uygulama olarak değil, doğrudan telekomünikasyon ağına entegre ediyor. Bu da Jio ağının 500 milyondan fazla kullanıcısının ek uygulama yüklemeden yapay zekadan yararlanmasını sağlıyor. Ayrıca MyJio uygulaması da güncellenerek, kullanıcı adına eSIM kartlarını etkinleştirmek veya dolaşım planları seçmek gibi karmaşık teknik görevleri doğal dil sorguları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Şirket sadece mobil iletişimle sınırlı kalmayıp, evler için TeleFrame adı verilen akıllı bir ekranı da sergiledi. Amazon ve Google ürünlerine benzeyen bu cihaz; hava durumu bilgileri, takvim ve ev işleri hatırlatıcılarını otomatik olarak kullanıcıya sunuyor. Ambani, bununla yapay zekayı günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Küresel ortaklıklar ve milli çıkarlar

Mukesh Ambani konuşmasında, Hindistan'ın sadece dışarıdan getirilen teknolojilerin tüketicisi olarak kalmaması, aksine yapay zeka üreticisi ve küresel bir lider olması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla Reliance şirketi; NVIDIA, Google ve Meta gibi dünya devleriyle iş birliklerini güçlendiriyor. Şirket, AI altyapısını geliştirmek için 110 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Yeni teknolojiler, Hindistan'ın kendine özgü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ülkedeki 22 yerel dilde çalışabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Reliance ayrıca sosyal alanlar için aşağıdaki özelleşmiş AI hizmetlerini de duyurdu:

  • JioHealthIQ — sağlık alanında akıllı asistan;
  • JioLearnIQ — eğitim sistemi için yapay zeka çözümleri;
  • JioKrishiIQ — tarımsal verimliliği artırma aracı;
  • AI Vyapar — küçük ve orta ölçekli işletmeler için dijitalleşme platformu.
Öte yandan uzmanlar, kullanıcı verilerinin güvenliği konusuna dikkat çekiyor. Reliance tüm hizmetlerin kullanıcı onayıyla çalıştığını belirtse de, toplanan verilerin AI modellerini eğitmek için kullanılıp kullanılmadığına dair sorulara henüz net bir yanıt vermedi. Buna rağmen, bu projeler Hindistan'ın teknolojik bağımsızlığı yolunda dev bir adım olarak görülüyor.

RelianceMukesh AmbaniJioYapay ZekaHindistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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