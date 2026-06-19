Eski SSD Bellek Cihazı Dayanıklılıkta Beklenmedik Bir Rekor Kırdı

Modern teknoloji dünyasında cihazların hizmet ömrü genellikle üretici tarafından belirlenen garanti süresiyle sınırlıdır. Ancak, yakın zamanda yapılan testler, eski nesil veri depolama birimlerinin günümüzde satılan birçok yeni modelden daha güvenilir olabileceğini gösterdi. WolfyTech YouTube kanalı sahibi tarafından gerçekleştirilen deney, 2010 yılında üretilen SanDisk P4 model SSD diskin şaşırtıcı dayanıklılığını kanıtladı. Ixbt.com haber veriyor.

Deney nesnesi olarak seçilen 64 GB kapasiteli bu küçük disk, teknik özelliklerinde belirtilen yükleme kapasitesinin yaklaşık 25 katı daha fazla basınca dayandı. Üretici SanDisk, bu model için toplam 40 TBW (yazma ömrü) belirlemişti. Ancak pratik testler sırasında diske 1 petabayttan fazla, yani 1000 terabayttan fazla veri başarıyla yazıldı ve cihaz hala çalışmaya devam ediyor.

Teknolojik sağlamlığın sırrı nedir?

Bu SSD diskin bu kadar uzun ömürlü olması bir tesadüf değil. Uzmanlara göre temel neden, kullanılan MLC NAND tipi bellek çipleridir. 32 nanometre teknoloji süreciyle üretilen bu çipler, günümüzde yaygın olan TLC ve QLC bellek türlerine göre çok daha yüksek bir ömre sahiptir. Modern disklerde, daha fazla veriyi daha küçük bir alana yerleştirmek amacıyla dayanıklılıktan ödün verilmektedir.

Cihazın istatistik verileri de şaşırtıcı: Toplamda 60 bin saatten fazla süre açık kalmış ve 1100'den fazla kez yeniden başlatılmış. Buna rağmen, sistemde tek bir kritik hata veya veri kaybı durumu gözlemlenmedi. Bu göstergeler, on yıl önceki mühendislik yaklaşımının kaliteye ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor.

SanDisk P4, zamanında netbooklar ve ilk ultra ince dizüstü bilgisayarlar için özel bir çözüm olarak sunulmuştu. Günümüzde tüketici pazarında bu tür belleklere sahip disklerle neredeyse karşılaşılmıyor. Mevcut SSD cihazları hız konusunda oldukça ilerlemiş olsa da, fiziksel aşınma süreleri ve yazma ömürleri genellikle bu on yıllık "onur" seviyesine ulaşmıyor.

Kullanıcılar genellikle daha ucuz QLC sürücüleri tercih etse de, bu deney, önemli verileri saklamak için bellek türüne ve kaynağına dikkat etmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlattı. ixbt.com verilerine dayanarak söylenebilir ki, eski teknolojiler bazen beklenmedik derecede güvenilir çıkabiliyor.

Bu durum teknoloji meraklıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Birçoğu üreticileri ürünlerin kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltmakla suçlarken, diğerleri bunu kapasite ve hız yarışının doğal bir sonucu olarak görüyor. Her halükarda, 16 yıllık SanDisk diskinin rekoru, modern SSD üreticileri için özgün bir örnek teşkil ediyor.