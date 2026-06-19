Pasifik Okyanusu'nun dibinde 100 milyon yıl öncesine ait kozmik patlama izleri bulundu

·2·Teknoloji
Pasifik Okyanusu'nun dibinde 100 milyon yıl öncesine ait kozmik patlama izleri bulundu

Uluslararası bir bilim insanı grubu, Dünya'nın jeolojik katmanlarında 100 milyon yıl önce meydana gelen devasa bir kozmik olayın izlerini tespit etmeyi başardı. Pasifik Okyanusu'nun dibindeki demir-manganez kabuğunda bulunan nadir radyoaktif izotoplar, evrendeki güçlü bir astrofiziksel patlama sonucu yayılan maddelerin gezegenimize ulaştığını gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Almanya'daki Helmholtz araştırma merkezi, Avustralya Nükleer Bilim ve Teknolojileri Organizasyonu (ANSTO) ve Avustralya Ulusal Üniversitesi uzmanları bu araştırmayı ortaklaşa gerçekleştirdi. Analiz nesnesi olarak, 1976 yılında 4 830 metre derinlikten çıkarılan 1,9 kilogram ağırlığındaki bir okyanus kabuğu seçildi. Bu tür kabuklar, çok yavaş büyümeleriyle ayırt edilirler ve okyanustaki kimyasal değişimleri ve kozmik tozları milyonlarca yıl boyunca bünyelerinde mühürlerler.

Kilonova patlaması ve nadir izotoplar

Araştırma sırasında kabuk katmanlarında plütonyum-244 (Pu-244) izotopu bulundu. Bu maddenin yarılanma ömrü yaklaşık 81 milyon yıldır. Bilim insanları, ultra hassas ekipmanlar yardımıyla kabuğun farklı katmanlarına yayılmış birkaç yüz atomu tespit etmeyi başardılar. Aynı zamanda bilim insanları, plütonyum ile birlikte oluşması gereken kuryum-247 (Cm-247) izotopunu da aradılar ancak izlerine rastlanmadı.

Ixbt.com'un aktardığına göre, verilerin karşılaştırılması olayın zamanlamasını belirlemeyi sağladı. Maddenin kaynağı evrende 100 milyon yıldan daha uzun süre önce mevcutmuş, ancak plütonyum izlerinin tamamen yok olacağı kadar eski değil. En muhtemel teori olarak, iki nötron yıldızının çarpışması sonucu meydana gelen bir patlama olan "kilonova" görülüyor.

Bu tür süreçlerde, aktinidler ve transuran elementler dahil olmak üzere evrendeki ağır elementlerin büyük bir kısmı oluşur. Plütonyum-244'ün katmanlar boyunca eşit dağılmış olması, bu olayın bir süpernova patlaması gibi kısa süreli olmadığını gösteriyor. Aksine, bu madde yıldızlararası ortamda uzun süre korunmuş ve daha sonra Güneş Sistemi'ne girmiştir.

Jeolojik arşivlerdeki gizemli tarih

Kuryum-247 izotopunun bulunamaması da yukarıdaki hipotezi destekliyor. Çünkü bu izotopun ömrü daha kısa olduğundan, 100 milyon yıldan fazla bir süre içinde tamamen bozunmuş olması gerekir. Bu keşif, galaksimizdeki ağır element senteziyle ilgili nadir bölümlerden birinin Dünya tarihinde iz bıraktığını kanıtlayan önemli bir delildir.

Şu an için bu kozmik patlamanın o dönemde Dünya'daki biyolojik süreçleri nasıl etkilediği açık bir soru olarak kalmaya devam ediyor. Bilim insanları artık benzer izleri antik kayaçlarda ve Ay regolitinde aramayı planlıyorlar. Ay yüzeyinde kozmik maddelerin jeolojik dönemler boyunca neredeyse değişmeden kalabilmesi, evrenin geçmişini incelemede yeni ufuklar açıyor.

UzayBilimOkyanusİzotopAraştırma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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