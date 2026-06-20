Japonya Taksi Pazarında Devrim: Go Şirketi Robotaksileri Devreye Alıyor

·3·Teknoloji
Japonya Taksi Pazarında Devrim: Go Şirketi Robotaksileri Devreye Alıyor

Japonya'nın en büyük taksi hizmeti operatörü olan Go şirketi, yılın en büyük IPO (halka arz) sürecini başarıyla tamamladı. Şirket bu süreç aracılığıyla 88,6 milyar yen (yaklaşık 553 milyon dolar) tutarında yatırım topladı. Bu fonlar, ülkedeki ciddi şoför eksikliği sorununu çözmek için robotaksi teknolojilerinin geliştirilmesine yönlendirilecek. Techcrunch.com haber veriyor.

Go şirketi temsilcisinin ifadelerine göre, yeni ihraç edilen hisselerden elde edilen gelirler sadece sürücüsüz araçlar üzerine yürütülen Ar-Ge çalışmalarına değil, aynı zamanda taksi endüstrisi içindeki ve dışındaki stratejik birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerine de harcanacak. Bu tür adımlar, Japonya borsa piyasasındaki durgunluk döneminde teknoloji sektörü için özel bir itici güç oldu.

Şoför Kıtlığı ve Teknolojik Çözüm

Japonya'da robotaksilere olan ihtiyaç sadece teknolojik bir merak değil, hayati bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Japonya Arazi, Altyapı, Nakliye ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, son yıllarda ülkedeki taksi şoförü sayısı yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı. Nüfusun yaşlanması ve iş gücü kaynaklarının yetersizliği nedeniyle bu rakamın toparlanması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Hükümet 2024 yılında ride-sharing (araç paylaşımı) hizmetlerine izin vermiş olsa da, katı kısıtlamalar ve şoförlerin taksi şirketlerinde resmi olarak çalışma zorunluluğu sorunu tamamen çözmedi. Bu nedenle Go şirketi, geleceği tamamen otonom yönetilen araçlarda görüyor. Bu konuda şirket, Alphabet bünyesindeki Waymo ve Japonya'nın büyük operatörü Nihon Kotsu ile iş birliği kurdu.

Pazar Liderliği ve Gelecek Planları

1977 yılında kurulan Go, bugün Japonya taksi uygulamaları pazarının yüzde 80'ini kontrol ediyor. Şirketin uygulaması 35 milyon kez indirilmiş olup ülkenin neredeyse tüm prefektörlüklerini kapsamaktadır. BlackRock ve M&G Investment Management gibi küresel devlerin bu IPO'ya katılması, uluslararası yatırımcıların Japonya teknoloji pazarına olan güvenini göstermektedir.

Go CEO'su Hiroshi Nakajima, şirketin otonom sürüş sistemlerine doğrudan yatırım yapmayacağını, bunun yerine stratejik koordinasyon ve hizmet sunumuyla ilgileneceğini vurgulasa da, robotaksilerin geniş çaplı çıkış tarihi henüz netleşmedi. Buna rağmen, söz konusu IPO, Japonya'daki ulaşım krizini giderme yolundaki en önemli finansal adım oldu.

JaponyaRobotaksiGoIPOTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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