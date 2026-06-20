Starlink ağı Afrika'nın bir başka ülkesinde resmen faaliyete geçti

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketine ait Starlink uydu interneti, küresel kapsama alanını genişletmeye devam ediyor. Bir sonraki aşamada, Afrika kıtasındaki Lesotho Krallığı bu yüksek hızlı ağa bağlandı. Bu adım sadece sıradan kullanıcılar için değil, aynı zamanda devlet güvenliği ve acil servisler için de yeni kapılar açıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Starlink hizmetleri, Lesotho'daki 25'ten fazla polis karakolunda, trafik yönetim sistemlerinde ve doğal afetlerle mücadele gruplarında başarıyla uygulanmaya başlandı. Şirketin yöneticisi Elon Musk bunu kendi sosyal medya sayfasında duyurdu. Bu tür stratejik nesnelerin internetle donatılması, ülkedeki kamu düzeninin sağlanması ve hızlı müdahale etkinliğinin artırılmasını sağlayacak.

Altyapı zorluklarına modern çözüm

Lesotho gibi yer şekillerinin karmaşık ve dağlık olduğu bölgelerde, geleneksel yer altı iletişim kablolarını döşemek ekonomik olarak çok maliyetli veya teknik olarak imkansız kabul edilmektedir. Starlink ise bu tür uzak bölgeleri düşük gecikme süresi (latency) ile çalışan kararlı bir internetle donatmanın en uygun yolu olarak hizmet vermektedir. Bununla dijital uçurumu ortadan kaldırmak ve halkın modern bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak hedeflenmektedir.

ixbt.com verilerine göre, Starlink yakın zamanda Irak hükümeti tarafından da onaylanmıştı. Bu durum, uydu ağının sadece demokratik Batı ülkelerinde değil, aynı zamanda karmaşık siyasi ve coğrafi koşullara sahip bölgelerde de aktif bir yer edindiğini gösteriyor.

Küresel göstergeler ve gelecek planları

Günümüzde Starlink projesinin ölçeği şaşırtıcı bir seviyeye ulaştı. Projenin mevcut durumu şu rakamlara yansımaktadır:

Dünya yörüngesinde 10 000'den fazla aktif uydu hareket etmektedir;

Hizmet dünyanın 160 ülkesinde kullanılmaktadır;

Küresel ölçekte abone sayısı 12 milyonu aşmıştır.

Şirket durmaya niyetli değil. SpaceX uzmanları şimdiden yeni nesil V3 uyduları üzerinde çalışıyor. Bu cihazların ilk partisinin 2026 yılında Starship roketi yardımıyla uzaya fırlatılması bekleniyor. Bu da internet hızının daha da artırılmasını ve kapsama alanının genişletilmesini sağlayacak.

Özbekistan koşullarında da Starlink gibi teknolojilerin gelişi, özellikle uzak köylerdeki ve dağlık bölgelerdeki okullar ile sağlık kurumları için büyük önem taşıyabilir. Şu an için bölgemizde bu hizmetin tam olarak devreye alınmasıyla ilgili müzakereler ve test süreçleri devam etmektedir.